One Piece: l’episodio 1158 dell’anime anticipa un nuovo mistero su Nika

One Piece è tornato sul piccolo schermo con l’arco narrativo di Elbaf e il trailer del prossimo episodio anticipa la rivelazione di un nuovo Dio del Sole. One Piece è tornato ad aprile con una nuova stagione dell’anime, adattando il tanto atteso arco di Elbaph, dando il via a una nuova era per la serie televisiva sotto molti aspetti. Infatti tutti gli appassionati sono curiosi di vedere come si svilupperà la stagione con il nuovo ritmo narrativo.

L’arco di Elbaf di One Piece adatta un intero capitolo per episodio, un ritmo molto più serrato rispetto al passato. Ciò significa anche che la nuova storia si svilupperà molto più velocemente, e Rufy e la sua intera ciurma si ritroveranno presto in un nuovo e misterioso regno. Di fatti il primo trailer dell’episodio 1158 anticipa una serie di misteri destinati a infittirsi.

L’episodio 1158 di One Piece si intitola “Una missione nella terra del mistero! Il segreto del Dio del Sole” e debutterà il 19 aprile in Giappone. L’episodio sarà poi reso disponibile in streaming su Crunchyroll lo stesso giorno, e successivamente su Netflix nel corso del mese. La sinossi del prossimo episodio anticipa che Rufy e i suoi compagni si avventurano nella terra misteriosa dove una volta superato il paesaggio di blocchi giocattolo, scoprono il tempio del Dio del Sole. Ma è davvero Elbaph?

Considerando che Rufy ha già dei legami con il Dio del Sole Nika, dimostrati da precedenti allusioni e da collegamenti diretti con altri personaggi durante l’arco di Egghead, quello di E0baph sembra voler approfondire ulteriormente questi misteri, preparandosi al vero fulcro della leggendaria Isola dei Giganti.

L’arco di Elbaph di One Piece continuerà ad andare in onda con nuovi episodi per tutto il resto della stagione primaverile del 2026, con un totale di 26 episodi previsti per quest’anno. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto alla precedente programmazione, che prevedeva un episodio a settimana per tutto l’anno, ma il ritmo della storia si è accelerato per compensare il minor numero di episodi.

È stato inoltre annunciato un nuovo spin-off animato con protagonista Nami, intitolato One Piece: Heroines, che debutterà quest’estate. Si tratta di un singolo episodio, ma sarà prodotto da un nuovo team e racconterà una storia inedita rispetto all’anime.