One Piece: l’arco di Elbaf prepara la nuova sfida per Usopp

L’arco narrativo di Elbaph di One Piece ha raggiunto una fase piuttosto cruciale dopo che Im ha preso possesso del corpo di Gunko e ha pianificato di distruggere l’isola dei Giganti. I fan attendevano con impazienza l’arco di Elbaph da quando i Pirati di Cappello di Paglia visitarono Little Garden durante la saga di Alabasta, oltre 25 anni fa. La leggendaria terra dei giganti è nota per i suoi coraggiosi guerrieri che antepongono l’onore e l’orgoglio alla propria vita. Fu proprio questa determinazione a far sì che Rufy e Usopp rispettassero Dorry e Brogy. Da allora, i due giovani pirati sognavano di visitare Elbaph e finalmente sono riusciti a raggiungere questa terra leggendaria dopo numerose peripezie viaggiando nel Nuovo Mondo.

L’incontro con Dorry e Brogy a Little Garden diede a Usopp la motivazione per diventare più forte e onorevole come loro. Sono passati più di vent’anni e Usopp è decisamente cresciuto da quel loro primo incontro. L’arco narrativo è iniziato nel 2024 e il cecchino della ciurma è stato completamente messo in ombra dagli altri personaggi. Tuttavia, il suo momento di gloria arriva finalmente nel capitolo 1177 di One Piece.

Usopp corre in soccorso di Brook, gravemente ferito dagli attacchi di Im. Dato che Brook e Gunko si conoscevano in passato, sperava di trovare risposte sul padre della ragazza. Tuttavia, Brook ignora che Gunko sia vittima del totale controllo di Im e dopo essere stato gravemente ferito, il musicista dei Cappelli di Paglia nota Usopp che cerca di salvarlo. Nonostante sia completamente sopraffatto da Im, Usopp si rifiuta di arrendersi e affronta il villain riguardo alle atrocità che sta commettendo a Elbaph.

L’ammirazione di Usopp per i guerrieri è profonda, ed è proprio per questo che non sopporta il vile attacco dei Cavalieri Divini, che hanno preso in ostaggio i bambini invece di affrontare i Giganti a viso aperto. Usopp ha sferrato un attacco devastante contro il villain, ma senza alcun effetto, dato che Im è in grado di rigenerarsi facilmente. Tuttavia, il suo piano era quello di dare un segnale a Rufy e Loki, che in realtà hanno una possibilità contro Im e ha funzionato alla perfezione. Infatti Rufy si ritrova finalmente faccia a faccia contro il nemico e ora la loro battaglia deciderà il destino di Elbaph.