One Piece torna in simulcast con l’arco di Elbaph: appuntamento ad aprile

Il viaggio dei Cappelli di Paglia è pronto a ripartire anche in simulcast, e questa volta lo fa con uno degli archi che i fan aspettano da più tempo. Dal 5 aprile, One Piece tornerà su Crunchyroll in contemporanea con la messa in onda giapponese, proprio con l’inizio dell’arco di Elbaph, una parte della storia di cui si parla da anni tra anticipazioni, teorie e hype della community.

La vera novità è la conferma del simulcast, che permetterà di seguire gli episodi praticamente in tempo reale anche fuori dal Giappone. Niente attese infinite o spoiler ovunque sui social prima ancora di poter vedere l’episodio, chi segue l’anime potrà commentare e vivere la serie insieme al resto del mondo, settimana dopo settimana.

Elbaph è una delle isole più affascinanti e misteriose del mondo di One Piece, citata fin dai primi archi e diventata quasi una leggenda per chi segue la serie. L’isola dei giganti è sempre stata raccontata come un luogo chiave per la lore, e il fatto che ora diventi finalmente centrale nell’anime rende questo arco ancora più speciale, soprattutto per chi ha letto il manga e sa quanto possa essere importante per la storia generale.

Il ritorno in simulcast arriva anche in un momento particolare per One Piece, con la storia che si avvicina sempre più alla sua fase finale e con ogni arco che sembra aggiungere tasselli decisivi alla trama generale. Per molti spettatori, seguire l’anime in tempo reale è parte dell’esperienza, tra teorie, discussioni e momenti virali che nascono subito dopo ogni episodio.

Con il 5 aprile ormai dietro l’angolo, l’arco di Elbaph si prepara a diventare uno dei capitoli più commentati dell’anime recente. E per chi segue One Piece da sempre, guardarlo in simulcast significa rivivere quella sensazione di attesa settimanale che accompagna la serie da oltre vent’anni.