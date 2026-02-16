One Piece: la saga di Wano arriva su Italia 2 con il doppiaggio italiano

Finalmente ci siamo, la saga di Wano di One Piece arriva su Italia 2 con il doppiaggio italiano, e sì, era una cosa che tantissime persone aspettavano da tempo. Da lunedì 23 febbraio iniziano gli episodi ambientati nella terra dei samurai, una delle parti più lunghe e importanti di tutta la storia di One Piece.

La messa in onda sarà ogni lunedì sera, con due episodi di fila a partire dalle 21:00. Una scelta comoda, soprattutto per chi vuole seguire la saga in TV senza dover aspettare una settimana per ogni singolo episodio, considerando quanto succede in Wano e quante cose fondamentali vengono rivelate.

Wano è una saga particolare anche per l’atmosfera. Oda ha preso tantissimi elementi del Giappone tradizionale, samurai, shogun, clan, città chiuse al mondo esterno, e li ha mescolati con il suo stile unico. Il risultato è un arco narrativo che sembra quasi una serie a sé, ma che resta al 100% One Piece, con tutto il suo cuore e la sua follia. È anche la saga in cui l’anime ha alzato tantissimo l’asticella a livello visivo, con animazioni più fluide, regie più cinematografiche e momenti che hanno fatto il giro del mondo sui social.

L’arrivo su Italia 2 rappresenta un passo importante per il pubblico italiano, soprattutto per chi segue One Piece in TV da anni e aspettava il ritorno dei nuovi episodi doppiati. Wano non è solo una saga lunga, ma è anche una delle più dense di sviluppo per i personaggi, con Luffy e la sua ciurma che affrontano sfide enormi e antagonisti tra i più memorabili dell’intera serie.

Se segui One Piece in italiano, il 23 febbraio è una data da segnare. La terra dei samurai sta per aprire le sue porte anche in TV, e per molti sarà l’occasione perfetta per scoprire uno degli archi più iconici degli ultimi anni.