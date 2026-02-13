One Piece entra nella storia: Eiichirō Oda è l’autore con più copie vendute con una singola serie

Eiichirō Oda ha appena scritto un altro capitolo nella storia dell’editoria mondiale, e no, non è un’esagerazione. One Piece ha stabilito un nuovo record, infatti Oda è diventato l’autore che ha venduto il maggior numero di copie nella storia con una singola serie, non solo nel mondo dei manga, ma considerando fumetti e libri in generale. Un traguardo che va ben oltre i confini del Giappone e dell’industria otaku.

Quando si parla di One Piece, si tende ormai a dare per scontato che ogni anno arrivi un nuovo record. Eppure questo ha un peso diverso, perché mette Oda in una categoria tutta sua, sopra autori di generazioni e medium completamente diversi. Pensare che tutto sia nato da un ragazzo con un cappello di paglia e un sogno impossibile rende il risultato ancora più surreale.

One Piece non è solo un manga longevo o un successo commerciale, è diventato un fenomeno culturale globale. Ha attraversato epoche, piattaforme, adattamenti anime, film, videogiochi e persino una serie live action, mantenendo sempre una base di fan enorme e incredibilmente fedele. E la cosa più assurda è che, dopo più di vent’anni, continua a crescere.

Questo record non parla solo di numeri, ma di impatto. Significa che milioni di persone nel mondo hanno seguito la stessa storia, gli stessi personaggi, le stesse avventure per anni, creando una connessione che pochi altri franchise possono vantare. Oda è riuscito a costruire un mondo così vasto e coerente che ormai sembra quasi reale, al punto che per molti fan è diventato una parte della propria vita quotidiana.

Il manga dei record continua a essere inarrestabile, e mentre ci avviciniamo sempre più al finale, la sensazione è che One Piece non smetterà di far parlare di sé nemmeno dopo l’ultima pagina. Un’opera leggendaria, nel senso più letterale del termine, destinata a rimanere un punto di riferimento per l’industria dell’intrattenimento per decenni.