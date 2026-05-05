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La piccola Amélie: il film d’animazione in home video
Federico Vascotto 05/05/2026
Arriva in home video dopo aver inaugurato l’anno cinematografico La piccola Amélie. Titolo originale Amélie ou la métaphysique des tubes, il film d’animazione diretto da Liane-Cho Han Jin Kuang e Mailys Vallade, è tratto dal romanzo bestseller Metafisica dei tubi di Amélie Nothomb.
Vincitore del Premio del pubblico all’Annecy International Animation Film Festival e del Premio per il miglior film europeo al San Sebastián Film Festival, è stato presentato al Festival di Cannes, ha ottenuto una menzione speciale ad Alice nella città ed è stato candidato agli European Film Awards (EFA) per Miglior Film e Miglior Film di Animazione.
La piccola Amélie: il film animato e l’edizione home video
Con La piccola Amélie Mailys Vallade e Liane-Cho Han Jin Kuang esordiscono come registi, sceneggiatore e sceneggiatrice di un lungometraggio. La loro esperienza nel mondo dell’animazione, però, ha radici profonde: Mailys Vallade ha lavorato come animatrice a Ernest & Celestine di Stéphane Aubier, Vincent Patar e Benjamin Renner, mentre Liane-Cho Han Jin Kuang ha lavorato come animatore a L’illusionista di Sylvain Chomet. Sia Liane-Cho Han Jin Kuang sia Mailys Vallade hanno collaborato agli storyboard del film campione d’incassi Il piccolo principe di Mark Osborne.
La piccola Amélie è un viaggio nella magica dimensione della prima infanzia raccontata attraverso lo sguardo innocente, poetico e profondamente attento di una bambina di tre anni che si muove tra due mondi, tra due culture, con dolcezza, determinazione, paura, stupore e un pizzico di insolenza.
All’età di due anni, il mondo per Amélie è un mistero, ma la scoperta del cioccolato bianco accende i colori di ciò che la circonda e nasce in lei una sfrenata curiosità verso le persone che riempiono le sue giornate, a partire da Nishio-san, la sua tata. Grazie al profondo legame che si instaura tra le due, Amélie inizia a scoprire le meraviglie dell’universo…
Una fiaba straordinaria ambientata in Giappone, che cattura lo stupore dell’infanzia tra tradizioni, piccoli rituali quotidiani e magia nascosta nei gesti più semplici. Una pellicola divertente e commovente, scritta e diretta ad altezza bambino. Peccato per l’edizione home video solo in DVD e senza contenuti extra a parte il trailer.