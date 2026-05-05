La piccola Amélie: il film d’animazione in home video

Arriva in home video dopo aver inaugurato l’anno cinematografico La piccola Amélie. Titolo originale Amélie ou la métaphysique des tubes, il film d’animazione diretto da Liane-Cho Han Jin Kuang e Mailys Vallade, è tratto dal romanzo bestseller Metafisica dei tubi di Amélie Nothomb.

Vincitore del Premio del pubblico all’Annecy International Animation Film Festival e del Premio per il miglior film europeo al San Sebastián Film Festival, è stato presentato al Festival di Cannes, ha ottenuto una menzione speciale ad Alice nella città ed è stato candidato agli European Film Awards (EFA) per Miglior Film e Miglior Film di Animazione.

La piccola Amélie: il film animato e l’edizione home video

Con La piccola Amélie Mailys Vallade e Liane-Cho Han Jin Kuang esordiscono come registi, sceneggiatore e sceneggiatrice di un lungometraggio. La loro esperienza nel mondo dell’animazione, però, ha radici profonde: Mailys Vallade ha lavorato come animatrice a Ernest & Celestine di Stéphane Aubier, Vincent Patar e Benjamin Renner, mentre Liane-Cho Han Jin Kuang ha lavorato come animatore a L’illusionista di Sylvain Chomet. Sia Liane-Cho Han Jin Kuang sia Mailys Vallade hanno collaborato agli storyboard del film campione d’incassi Il piccolo principe di Mark Osborne.

La piccola Amélie è un viaggio nella magica dimensione della prima infanzia raccontata attraverso lo sguardo innocente, poetico e profondamente attento di una bambina di tre anni che si muove tra due mondi, tra due culture, con dolcezza, determinazione, paura, stupore e un pizzico di insolenza.

All’età di due anni, il mondo per Amélie è un mistero, ma la scoperta del cioccolato bianco accende i colori di ciò che la circonda e nasce in lei una sfrenata curiosità verso le persone che riempiono le sue giornate, a partire da Nishio-san, la sua tata. Grazie al profondo legame che si instaura tra le due, Amélie inizia a scoprire le meraviglie dell’universo…

Una fiaba straordinaria ambientata in Giappone, che cattura lo stupore dell’infanzia tra tradizioni, piccoli rituali quotidiani e magia nascosta nei gesti più semplici. Una pellicola divertente e commovente, scritta e diretta ad altezza bambino. Peccato per l’edizione home video solo in DVD e senza contenuti extra a parte il trailer.