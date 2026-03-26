Daredevil, Luke Cage, Ms Marvel tra le serie nella guida pop a New York

C’è un intero capitolo-itinerario dedicato ai supereroi Marvel nella guida pop aggiornata di New York attraverso le serie tv. Scrive Giorgia Di Stefano, autrice, redattrice e copywriter, da oltre un decennio attenta alla serialità e al cineturismo; pubblica Linea Edizioni.

Negli ultimi vent’anni le serie tv sono diventate uno dei modi più efficaci per leggere e raccontare la metropoli: non solo set narrativi, ma strumenti per capire come si trasformano i quartieri, le comunità e gli immaginari che li circondano. La prima edizione di New York Trip ha accompagnato i lettori tra strade, set e location iconiche della serialità.

La New York delle serie tv: il capitolo sui supereroi Marvel

Il capitolo dedicato ai supereroi Marvel si intitola Una città da difendere e comprende tre titoli che racchiudono tre parti diverse della Grande Mela. Una è appena tornata su Disney+ con la stagione 2, mentre una terza è già in produzione: Daredevil: Rinascita (Born Again), in cui Wilson Fisk/Kingpin è il corrispettivo di Trump. Non manca la Harlem di Luke Cage e la Jersey City di Ms. Marvel. Tutto con dettagli sulle location e QR Code con consigli pratici di itinerari da fare una volta lì.

La nuova edizione del libro

Questa nuova edizione è un libro nuovo: ampliato, aggiornato, completamente ripensato alla luce della New York contemporanea, della società e delle serie che oggi la raccontano con uno sguardo più maturo e più vicino alla realtà urbana. Accanto ai grandi classici della cultura pop – Gossip Girl, Girls, Master of None, Only Murders in the Building, Ugly Betty – entrano in scena i nuovi titoli che stanno ridefinendo la rappresentazione della città: Black Rabbit, The Morning Show, You, Harlem, Daredevil: Born Again, And Just Like That e molte altre.

Serie che mostrano una New York diversa, più sfaccettata, in cui Manhattan, Brooklyn, il Bronx e il Queens diventano capitoli di un’unica grande narrazione.

Il libro intreccia analisi pop, racconto culturale e itinerari reali: propone percorsi tematici, confronti tra generi narrativi e un nuovo approfondimento dedicato alla New York più noir — da The Deuce a Il killer di Times Square, dove la storia della città diventa una chiave per leggere le sue zone d’ombra.

Pensato per chi ama le serie tv, per chi viaggia, per chi sogna New York o per chi vuole riscoprirla, questo volume unisce critica, contesto e curiosità, trasformando le location in esperienze e i quartieri in protagonisti. Una guida pop e narrativa che mostra come la città resti un set vivente — e come ogni storia, reale o immaginaria, contribuisca a ridefinire ciò che New York è e ciò che rappresenta per il mondo.

Nel 2025 è uscito – sempre per Linea Edizioni – L’Italia delle serie tv – Guida tra fiction e realtà sulle location delle serie italiane. Oltre a scrivere di cultura pop, Di Stefano lavora come Content Creator e Digital Copywriter. Sul suo profilo Instagram (@giorgia_ stargirl) racconta ogni giorno i migliori titoli da guardare in streaming e porta la sua community alla scoperta dei luoghi più iconici.