Zootropolis 2: il sequel Disney campione d’incassi in home video

Zootropolis 2 di Byron Howard e Jared Bush arriva in DVD, Blu-ray e Steelbook Blu-ray da collezione, con tantissimi contenuti extra. Sarà disponibile anche il cofanetto in formato DVD e Blu-ray contenente entrambi i film della saga e imperdibili speciali. Pubblica Eagle Pictures.

Secondo capitolo della celebre saga Disney ambientata nella metropoli animale più amata del cinema, il film ha conquistato pubblico e critica di tutto il mondo, tanto da essere candidato agli Oscar.

I detective Judy Hopps e Nick Wilde si ritrovano sulle tortuose tracce di un misterioso rettile il quale, giunto a Zootropolis, sta mettendo a soqquadro la metropoli dei mammiferi. Per risolvere il caso, Judy e Nick dovranno indagare sotto copertura in aree inconsuete e poco battute della città, mettendo inaspettatamente in crisi la loro altrimenti proficua collaborazione.

Zootropolis 2: il commento al film

I poliziotti alle prime armi Judy Hopps e Nick Wilde fanno squadra per una missione sotto copertura, portando il pubblico nei meandri nascosti della città animale. Nel mondo reale, Zootropolis 2 ha vinto il premio BAFTA come miglior film d’animazione e ha infranto record al botteghino, diventando il film d’animazione della Motion Picture Association (MPA) di maggiore successo in assoluto, con 1,85 miliardi di dollari a livello globale.

Una saga (chiaro un terzo capitolo in cantiere dopo la scena post-credits) che potrebbe andare avanti potenzialmente all’infinito con quest’impostazione. Ovvero parlare ancora di convivenza ed inclusività attraverso le specie animali ma con i due protagonisti ad indagare su un nuovo caso. Ci piace che non ci sia del tenero tra loro: funzionano proprio come coppia da buddy cop movie.

Si è inoltre classificato come l’ottavo film con il maggior incasso di tutti i tempi e come il primo titolo al botteghino negli Stati Uniti nel 2025. il sequel è il quinto titolo dei Walt Disney Animation Studios a superare il miliardo di dollari nel mondo: un traguardo storico nella lunga tradizione dello studio. A questo successo si aggiunge un grandissimo consenso di pubblico e critica, tra cui un punteggio del 96% Verified Hot Audience su Rotten Tomatoes e una valutazione A al CinemaScore.

Zootropolis 2: l’edizione home video

La sorpresa più bella dell’edizione home video è il fatto che, come da vecchia tradizione dei classici Disney, ci sia il cartoncino esterno nell’edizione blu-ray normale a rivestire la confezione amaray in plastica. Di recente era successo solo con Oceania 2 e il live action di Lilo & Stitch. Sempre ottima la qualità audio/video a cui ci ha abituato la Casa di Topolino anche in formato fisico.

Tantissimi i contenuti extra presenti: I guardiani dello zoo, Una città di stelle, Tutti sanno disegnare!, Segreti sorprendenti dello zoo, Momenti selvaggi in cabina, Il carrello dei dolcetti, Video musicale, Zoo di Shakira, Scene eliminate.

Oltre alle immagini spettacolari, il film infatti offre anche un’esperienza musicale coinvolgente, con il nuovo singolo Zoo, interpretato da Shakira, e una maestosa colonna sonora originale composta da Michael Giacchino.

Su Disney+ i fan possono trovare entrambi i film e la serie spin-off Zootropolis+.