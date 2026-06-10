Saga of Tanya the Evil Season 2: data ufficiale, sigla e nuovi doppiatori per l’anime di luglio 2026

La seconda stagione di Saga of Tanya the Evil, l’anime tratto dalla light novel di Carlo Zen ha ora una data precisa: il debutto è fissato per l’8 luglio 2026. L’annuncio è arrivato con una nuova key visual e i dettagli sulle sigle, confermando il ritorno di uno dei gruppi più legati alla serie.

La produzione torna nelle mani di Studio NUT, lo stesso responsabile della prima stagione del 2017. La regia è affidata a Takayuki Yamamoto. La composizione della serie è curata da Kenta Ihara. Il character design e la direzione dell’animazione sono affidati a Yuji Hosogoe, che riprende il ruolo già ricoperto nella stagione precedente. La sigla di apertura si intitola “Why? RED induction” ed è eseguita da MYTH & ROID, gruppo che aveva già firmato la opening della prima stagione. La sigla di chiusura è invece interpretata da Aoi Yuki, doppiatrice della protagonista.

Il cast principale torna al completo. Aoi Yuki riprende il ruolo di Tanya von Degurechaff. Saori Hayami è nuovamente Visha, la fedele attendente. Shinichiro Miki torna nei panni di Erich von Lergen, mentre Tessho Genda è di nuovo Kurt von Rudersdorf. Tra i nuovi ingressi spiccano due nomi di rilievo: Tomokazu Sugita doppia il nuovo personaggio Mikel e Yoko Hikasa è Lilya.

La storia segue Tanya Degurechaff, una bambina dai capelli biondi che comanda un battaglione di maghi militari in un mondo ispirato alla Prima Guerra Mondiale. In realtà, Tanya è la reincarnazione di un manager giapponese, eliminato da un collega e condannato da un’entità superiore a rivivere in un mondo di guerra. Per sopravvivere e scalare i ranghi dell’esercito imperiale, sfrutta abilità magiche fuori dal comune e una mente fredda e calcolatrice. La serie mescola azione militare, dark fantasy e una protagonista dal carattere spietato, elementi che hanno contribuito al suo grande successo tra i lettori delle light novel.

L’opera originale Youjo Senki nasce come web novel pubblicata su Arcadia nel 2012 da Carlo Zen. Inoltre, è stata successivamente raccolta come light novel da Enterbrain con illustrazioni di Shinobu Shinotsuki. Un adattamento manga disegnato da Chika Tojo è serializzato su Monthly Big Gangan di Square Enix. In Italia il manga è pubblicato da Panini Comics sotto l’etichetta Planet Manga, con oltre 23 volumi già disponibili. La prima stagione anime, composta da 12 episodi, era andata in onda nel 2017, seguita dal film cinematografico Youjo Senki: Movie nel 2019.

Infine, per restare aggiornato sugli anime dell’estate, consulta la nostra sezione anime estate 2026. Puoi trovare il manga in Italia nelle uscite Planet Manga di Panini Comics.