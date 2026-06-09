Witch Hat Atelier: l’autrice commenta il paragone con Frieren e Delicious in Dungeon

Negli ultimi tempi il panorama dei manga sta vivendo una vera e propria epoca d’oro per quanto riguarda le storie di stampo fantasy. Tra i lettori e sui social network è diventato sempre più frequente un accostamento speciale, che definisce tre opere specifiche come i nuovi pilastri del genere. Questa sorta di investitura ufficiale ha chiamato in causa Witch Hat Atelier, inserendolo di diritto in un terzetto d’assi completato da altri due pesi massimi del calibro di Frieren – Oltre la fine del viaggio e Delicious in Dungeon. Si tratta di un accostamento importante, che richiama alla mente la storica definizione dei tre colossi dello shonen degli anni duemila.

A intervenire direttamente sulla questione è stata Kamome Shirahama, la talentuosa mente dietro il successo di Witch Hat Atelier. Nel corso di una recente intervista, la mangaka ha voluto dire la sua su questo accostamento lusinghiero nato sul web. Lungi dal creare dinamiche di rivalità o sterili competizioni commerciali, l’autrice si è detta profondamente commossa e onorata di vedere il proprio lavoro accostato a produzioni di una caratura così elevata. Shirahama ha confessato di essere una grandissima appassionata delle avventure dei suoi colleghi, di cui segue con costanza sia le pubblicazioni cartacee che i rispettivi adattamenti televisivi.

Oltre a esprimere la massima stima per le altre due serie, l’artista ha voluto lanciare un bellissimo messaggio di speranza per il futuro dell’editoria. Ha infatti dichiarato che la sua speranza più grande è che questa ricca ondata di racconti straordinari possa fare da apripista e stimolare la fantasia di tantissimi giovani autori emergenti. Mentre la community online continua a divertirsi analizzando i punti di forza e le differenze strutturali delle varie trame, gli addetti ai lavori dimostrano ancora una volta che la solidarietà e il rispetto reciproco rimangono i veri motori capaci di far fare il salto di qualità a tutta l’industria dell’intrattenimento.