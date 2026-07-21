One Piece: Shueisha ferma le carte promozionali dopo il caso degli scalper

Il mondo dei collezionisti sa essere spietato, ma stavolta in Giappone si è superato il limite della decenza. Il recente numero 33 della celebre rivista Weekly Shonen Jump è andato letteralmente esaurito in pochissime ore a causa di un assalto in piena regola da parte degli scalper. Il motivo di tanta foga? Una rarissima carta promozionale del gioco di carte di One Piece inclusa come allegato. La situazione è degenerata al punto che moltissimi sciacalli hanno acquistato decine di copie solo per strappare il gadget di Luffy, gettando poi i volumi cartacei direttamente in mezzo alla strada.

Questo comportamento ha danneggiato migliaia di lettori storici, impossibilitati persino a leggere capitoli cruciali come l’attesissimo finale di Blue Box. Il disagio è stato tale da spingere la stessa autrice del manga, Kouji Miura, a intervenire pubblicamente per condannare il gesto e confortare i fan delusi. Di fronte a un simile caos, la casa editrice Shueisha ha deciso di prendere provvedimenti drastici lanciando un comunicato ufficiale di scuse.

Per rimediare al danno, l’editore stamperà una versione speciale su ordinazione del numero incriminato, che sarà acquistabile tramite il Jump Character Store, anche se priva della tanto contesa carta collezionabile. Non è tutto. Per tutelare il mercato, Shueisha ha annunciato il blocco immediato di tutte le future distribuzioni di carte promozionali di One Piece all’interno delle sue riviste di punta, incluse V Jump e Saikyo Jump. Saltano così anche i bonus già pianificati, come la carta di Charlotte Pudding prevista per agosto. Nel frattempo, per non penalizzare chi partecipava ai concorsi interni legati ai coupon della rivista, il numero 35 conterrà un doppio biglietto riparatore. La casa editrice ha promesso di studiare un sistema di vendita più equo, ribadendo con fermezza che le riviste nascono per essere lette e non per arricchire i bagarini a spese degli appassionati.