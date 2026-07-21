Assassination Classroom: il film del decimo anniversario arriva nei cinema italiani

La sezione 3-E della scuola media Kunugigaoka sta per fare il suo grande ritorno, portando con sé una scarica di ricordi e quel pizzico di malinconia che solo le storie migliori sanno lasciare. A dieci anni esatti dal debutto della serie animata che ha saputo commuovere e divertire milioni di spettatori in tutto il mondo, i fan italiani si preparano a vivere un momento di pura nostalgia. Grazie alla collaborazione nata tra Yamato Video ed Eagle Pictures, le sale cinematografiche del nostro Paese si vestiranno a festa per accogliere un appuntamento a dir poco imperdibile per l’intera community.

L’appuntamento nelle sale è fissato a metà settembre con il lungometraggio celebrativo Assassination Classroom – L’Ora di Tutti Noi. La pellicola rimarrà disponibile per soli tre giorni, precisamente il 14, 15 e 16 settembre. È una bella sorpresa per chiunque abbia passato l’adolescenza a seguire le lezioni di Korosensei, quel professore giallo e tentacolare che, pur essendo letale, è rimasto impresso nel cuore di un’intera generazione. Questo progetto nasce proprio per festeggiare il decimo anniversario del franchise e promette di riaccendere le emozioni di un percorso indimenticabile, alternando i passaggi chiave della serie a contenuti ideati per celebrare questo storico traguardo.

Per gli appassionati si tratta di un’occasione d’oro per riunirsi davanti al grande schermo e rivivere l’evoluzione di un gruppo di studenti considerati “ultimi”, ma trasformati in eroi grazie a lezioni di vita decisamente fuori dagli schemi. La sinergia tra i distributori permetterà di godere dell’opera con la massima qualità visiva e sonora possibile, trasformando la visione in una vera e propria festa collettiva. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato, le prevendite sono dietro l’angolo e, considerando che si tratta di un evento limitato a soli tre giorni di metà settembre, conviene tenersi pronti per non rischiare di rimanere senza biglietto. Prepariamoci a rispondere per l’ultima volta all’appello del professore più memorabile di sempre.