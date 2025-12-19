Assassination Classroom torna al cinema: trailer, visual e un ultimo regalo ai fan

A dieci anni dal debutto dell’anime, Assassination Classroom è pronto a tornare sul grande schermo con un nuovo film che ha già fatto parlare moltissimo di sé. Si intitola Assassination Classroom The Movie: Our Time e nelle ultime ore sono stati rivelati il trailer principale e una nuova visual ufficiale, dando finalmente un assaggio concreto di quello che ci aspetta.

Il film è diretto da Masaki Kitamura e prodotto dallo studio Lerche, lo stesso che ha curato la serie animata originale. Già da questi primi materiali si capisce che non si tratta di un’operazione nostalgia buttata lì, ma di un progetto pensato davvero come chiusura speciale per i fan di lunga data. Non a caso, questo lungometraggio rappresenta il terzo e ultimo tassello dell’iniziativa dedicata al decimo anniversario dell’anime.

La vera notizia che farà felici molti spettatori è però un’altra: Our Time includerà una raccolta completa di episodi e contenuti che all’epoca non erano stati adattati nell’anime televisivo per mancanza di tempo. In pratica, sarà l’occasione per vedere finalmente animati momenti rimasti solo su carta, con il cast originale che torna a prestare la voce ai personaggi più amati.

L’uscita è fissata per il 20 marzo 2026 nei cinema giapponesi. L’anime è arrivato nel 2015, portando sullo schermo il manga di Yūsei Matsui pubblicato su Weekly Shōnen Jump tra il 2012 e il 2016, un’opera che col tempo ha raggiunto numeri enormi, superando i 27 milioni di copie vendute.

Se qualcuno l’ha scoperta solo dopo, l’idea di base è tanto semplice quanto assurda: una classe “di scarto”, la 3-E, e un insegnante che non ha nulla di normale. È una creatura tentacolata, velocissima, capace di muoversi a Mach 20 e che ha già distrutto gran parte della Luna. Gli studenti hanno un solo compito: eliminarlo entro la fine dell’anno. Una premessa assurda che, episodio dopo episodio, si è trasformata in qualcosa di molto più profondo.

Questo nuovo film dà proprio questa sensazione: non un semplice contenuto extra, ma un vero saluto finale. Un modo per tornare ancora una volta in aula con quei personaggi e chiudere il cerchio con l’affetto che una storia così si è meritata nel corso degli anni.