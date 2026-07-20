Jaadugar: A Witch in Mongolia, la nuova scommessa di Science SARU arriva su Crunchyroll

I primi due episodi di Jaadugar: A Witch in Mongolia si sono rivelati una splendida sorpresa, sollevando il velo su un progetto che promette di ridefinire il concetto di dramma storico in chiave animata. Questa attesissima produzione, basata sull’opera originale di Tomato Soup, si appresta a fare il suo debutto ufficiale sul piccolo schermo. La serie arriverà in esclusiva streaming sulla piattaforma Crunchyroll il prossimo 4 luglio 2026, inaugurando un appuntamento fisso che accompagnerà gli spettatori ogni sabato con il rilascio dei nuovi episodi.

Dal punto di vista tecnico e visivo, l’incipit della serie mette immediatamente in mostra una cura per i dettagli che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione. La sinergia all’interno del comparto artistico è evidente in ogni fotogramma: la visione della chief director Naoko Yamada, supportata dalla regia di Abel Góngora, riesce a dare un ritmo avvolgente e un’identità visiva fortissima alle prime scene. Un plauso va senza dubbio a Kenichi Yoshida per il character design espressivo, capace di caratterizzare i personaggi fin dal primo sguardo. Perfetta anche la sigla di apertura, il brano “Stella” eseguito dai SEKAI NO OWARI, una traccia potente e trascinante che accoglie lo spettatore e lo introduce perfettamente nello spirito profondo e nelle atmosfere della storia.

La trama si distacca subito dai canoni più classici del genere, introducendo una narrazione intensa e dalle forti tinte storiche. Le vicende ruotano attorno alla figura di Sitara, una giovane ragazza che, dopo aver perso tragicamente sia la madre sia la propria terra natia, riesce a trasformare la disperazione in una ferrea determinazione grazie alla forza della conoscenza. La sua vita prende una svolta inaspettata quando viene accolta da una famiglia di grandi studiosi, che le permette di approfondire la propria educazione. Sullo sfondo, l’inarrestabile Impero Mongolo di Gengis Khan continua a conquistare una nazione dopo l’altra, avvicinandosi pericolosamente alla nuova casa della protagonista. Quando il Quarto Principe dell’impero la cattura e la rende prigioniera, nel cuore di Sitara si accende una fiamma inestinguibile di vendetta. L’avvio di questo anime convince sotto ogni aspetto, bilanciando una narrazione intima, ricca di pathos, a un comparto tecnico di altissimo livello che promette di tenere incollato il pubblico puntata dopo puntata.