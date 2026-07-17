Toei Animation lancia ETERNA Animation: svelato il corto FOXING: Kitsuné-tsuki

Il 2026 è un anno decisamente speciale per Toei Animation, lo storico colosso giapponese dietro a fenomeni di portata mondiale come Dragon Ball, One Piece e Sailor Moon, che spegne ufficialmente ben settant’anni di attività. Per festeggiare questo compleanno così importante, l’azienda ha deciso di guardare al futuro annunciando la nascita di ETERNA Animation. Parliamo di un’etichetta di produzione del tutto inedita, creata appositamente per scovare, coltivare e supportare la prossima generazione di talenti nel settore. L’obiettivo principale è garantire ai giovani registi la massima libertà espressiva, offrendo loro l’opportunità di farsi conoscere a livello globale attraverso opere animate originali capaci di toccare il cuore degli spettatori di tutto il mondo.

Il primissimo assaggio di questa promettente iniziativa è FOXING: Kitsuné-tsuki, un cortometraggio d’esordio interamente diretto, scritto e curato graficamente dal talentuoso Takeru Shinozuka. La narrazione affronta tematiche intime, moderne e molto sentite, seguendo le piatte giornate di Shinano, una giovane character designer (doppiata da Miho Wataya) schiacciata dalla noia di un lavoro alienante e privo di sbocchi artistici. Persa tra la freddezza dei social network e un senso di isolamento che si fa sempre più opprimente, la sua esistenza subisce una scossa improvvisa quando le appare davanti Koyami, un buffo personaggio con la maschera da volpe nato dai suoi vecchi scarabocchi d’infanzia.

Insieme a lui, molte altre creazioni dimenticate nel cassetto prendono vita, trascinando Shinano in un viaggio surreale dove i confini tra realtà e fantasia finiscono per dissolversi del tutto. Questa piccola perla introspettiva sta già facendo parecchia strada oltreoceano, conquistando la critica specializzata. Il corto è stato infatti selezionato ufficialmente in diversi festival cinematografici del Nord America. Lo vedremo competere per il prestigioso premio Satoshi Kon al Fantasia Film Festival di Montreal, ma farà tappa anche all’Indy Shorts negli Stati Uniti e al festival RIFFA in Canada. Se le premesse sono queste, il cammino di ETERNA Animation è iniziato sotto i migliori auspici.