Dragon Ball: Toyotaro celebra Toriyama disegnando l’inedita versione di Goku anziano

Ci sono voluti quasi quattro decenni per far tornare d’attualità un vecchio scherzo visivo, trasformandolo in un omaggio davvero emozionante. Fin dal lontano 2018, il mangaka Toyotaro porta avanti una rubrica mensile molto seguita in cui realizza illustrazioni speciali dedicate a tutti quei personaggi che non trovano spazio all’interno della trama ufficiale di Dragon Ball Super, la celebre serie che nel nostro Paese viene pubblicata regolarmente da Star Comics. Per festeggiare il prestigioso traguardo del disegno numero cento, l’autore ha deciso di fare le cose in grande, regalando al pubblico una bizzarra e inedita versione di Son Goku invecchiato.

Non si tratta però di un’invenzione legata al momento, bensì di un tributo diretto a un’idea concepita originariamente dal compianto maestro Akira Toriyama. Il disegno prende infatti spunto da un curioso bozzetto vintage che il creatore della saga inserì nel lontano 1989 tra le pagine di un mook speciale dedicato all’anime di Dragon Ball Z. A quei tempi la storia cartacea si trovava ancora in piena fase di serializzazione settimanale e la tavola era accompagnata da alcune scanzonate riflessioni di Toriyama, che si chiedeva ironicamente quando il manga avrebbe visto la parola fine e se il suo celebre protagonista sarebbe mai diventato un vecchietto rugoso.

Da quei primi interrogativi sono passati ben trentasette anni e l’opera continua a essere un fenomeno planetario inarrestabile. Accompagnando la pubblicazione della sua nuova opera grafica, lo stesso Toyotaro ha voluto aggiungere un pensiero rivolto al suo mentore scomparso, sottolineando come la conclusione delle avventure dei Saiyan non sia affatto visibile all’orizzonte e ipotizzando che prima o poi questa versione anziana dell’eroe possa apparire sul serio nelle storie ufficiali. Il cerchio si chiude così in modo perfetto, dimostrando ancora una volta il legame profondo tra passato e presente in un franchise che non ha alcuna intenzione di invecchiare davvero nell’immaginario dei fan.