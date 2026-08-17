Kingdom Hearts: Disney+ e Square Enix annunciano ufficialmente la serie anime

Kingdom Hearts si trasforma ufficialmente in un anime e punta ad ampliare i propri orizzonti narrativi con un progetto di vasta portata. Durante la recente cornice dell’evento D23, la produzione ha finalmente svelato i primissimi dettagli relativi all’adattamento ispirato al famoso videogioco. Dietro la creazione di questo atteso prodotto c’è la firma congiunta della casa di sviluppo Square Enix e dello storico autore Tetsuya Nomura. Gli episodi della serie verranno distribuiti in esclusiva globale direttamente sulla piattaforma di streaming Disney+. Per accompagnare l’annuncio al momento è stata mostrata solo una prima visual, lasciando ancora momentaneamente avvolti nel mistero i tempi effettivi di attesa per il debutto ufficiale al pubblico.

La trama di questa produzione animata non si limiterà affatto a riassumere le avventure principali che i fan hanno già giocato e vissuto sui vari schermi nel corso di questi ultimi decenni. La precisa decisione intrapresa dagli autori è infatti quella di narrare una storia mai vista prima d’ora, appositamente costruita per approfondire e arricchire la complessa mitologia del brand. L’obiettivo primario resta quello di rendere un grande omaggio ai volti più amati e iconici che hanno caratterizzato la saga fin dalle sue primissime fasi.

L’annuncio rappresenta senza dubbio la realizzazione di un grandissimo desiderio per la vasta community di appassionati, che per tantissimi anni ha sperato di poter osservare le vicende legate ai leggendari Keyblade trasposte all’interno di un’opera animata dedicata. Fin dal suo storico esordio risalente all’epoca della console PlayStation 2, questo celebre marchio si è sempre distinto sul mercato per la straordinaria capacità di unire gli elementi tipici dei giochi di ruolo giapponesi con le atmosfere dei mondi classici Disney, creando una narrazione ricca di colpi di scena e suggestioni visive. Sebbene molti dettagli sulla lavorazione rimangano ancora riservati, l’illustrazione diffusa ha saputo riaccendere immediatamente l’entusiasmo dei fan, tutti estremamente curiosi di comprendere quali personaggi storici compariranno lungo il percorso e come lo stile originale verrà adattato ai canoni dell’animazione moderna nei mesi a venire.