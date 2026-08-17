Il monologo della Speziale: svelati il trailer e i dettagli del nuovo film anime

La fortunata serie Il monologo della Speziale si prepara a tornare in grande con un importante appuntamento cinematografico. Attraverso i vari profili social dedicati all’opera sono usciti un trailer inedito e la locandina ufficiale per il debutto del lungometraggio The Apothecary Diaries – The Movie: The Deceased Empress’ Treasure. La nuova pellicola arriverà nei cinema giapponesi il prossimo 11 dicembre 2026. L’uscita sul grande schermo seguirà da vicino l’arrivo della terza stagione della serie televisiva, attesa per il mese di ottobre 2026. Per quanto riguarda la squadra dei doppiatori, è stata inoltre confermata la presenza della nota doppiatrice Mariya Ise nel ruolo di Mu Qing.

Annunciato per la prima volta nell’ottobre del 2025, questo film porterà sul grande schermo una vicenda mai raccontata prima, nata da un soggetto ideato dall’autrice della storia originale Natsu Hyuuga. Al centro della trama troviamo Maomao e Jinshi impegnati in un lungo e complesso viaggio verso le regioni meridionali del Paese, con la delicata missione di riportare la salma di una concubina, scomparsa ben cinque anni prima, all’interno della sua città natale. Questa trasferta vedrà i due protagonisti rimanere coinvolti in intricati misteri legati a pericolose bande di pirati e leggendari tesori nascosti, ampliando la narrazione.

Nato come serie di light novel pubblicate in patria da Shufunotomo sotto l’etichetta Hero Bunko, il marchio ha saputo conquistare una vastissima popolarità globale grazie al fortunato adattamento manga, edito in Italia da J-Pop con il titolo I Diari della Speziale, e alla controparte animata distribuita sulla piattaforma Crunchyroll. La storia segue le vicende di Maomao, una giovane cresciuta con il padre farmacista e improvvisamente venduta come servitrice all’interno del palazzo imperiale. Notata dal nobile Jinshi dopo aver salvato l’erede al trono grazie alle sue straordinarie doti curative, la ragazza continua a farsi strada nella corte risolvendo enigmi complessi con il suo intuito naturale.