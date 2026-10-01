One Piece: Netflix annuncia un nuovo progetto anime con LEGO

L’universo di One Piece continua a proporre novità interessanti ai suoi appassionati con l’uscita di una nuova miniserie già disponibile su Netflix. Non è più un segreto che One Piece abbia riscosso un enorme successo su Netflix, dato che si conferma un fenomeno globale grazie anche alla seconda stagione del live-action uscita all’inizio di quest’anno. La serie andrà avanti con la terza stagione, la cui uscita è prevista per il prossimo anno, ma le novità per i fan non finiscono qui in quanto ci sarà un nuovo progetto con LEGO annunciato attraverso un trailer.

One Piece ha fatto ufficialmente il suo debutto nel mondo LEGO con alcuni set già disponibili nei negozi e ora arriva anche un adattamento animato che vede protagonisti proprio questi set. Questo offre una prospettiva inedita sugli eventi della serie live-action di One Piece attraverso gli occhi di Usopp, ed è possibile guardare la serie LEGO One Piece in streaming su Netflix.

LEGO One Piece è una miniserie animata di due episodi disponibile su Netflix, che offre una rivisitazione divertente delle due stagioni della serie live-action finora rilasciate. La serie vede inoltre il ritorno di alcuni membri del cast originale tra cui Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero, Taz Skylar, e Mikaela Hoover.

La serie live-action di One Piece ha ottenuto un successo incredibile su Netflix e questa nuova miniserie LEGO porta l’esperienza a un livello superiore, concentrandosi proprio sull’interpretazione live-action della saga. Sta diventando sempre più la versione con cui molti fan identificano la longeva serie di Eiichiro Oda, alimentando ulteriormente l’attesa per il ritorno con la terza stagione il prossimo anno.

L’uscita di One Piece: The Battle of Alabasta su Netflix è prevista per il 2027, ma al momento della stesura di questo articolo non è ancora stata confermata una data precisa. Come suggerisce il sottotitolo della stagione, la serie live-action porterà Rufy e la ciurma di Cappello di Paglia ad Alabasta per uno scontro diretto con i membri della Baroque Works. Tra i personaggi che avranno un ruolo più ampio nella seconda stagione figurano Mikaela Hoover (Tony Tony Chopper), Charithra Chandran (Principessa Vivi), Sendhil Ramamurthy (Nefartari Cobra), Lera Abova (Nico Robin) e Joe Manganiello (Sir Crocodile).