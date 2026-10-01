Naruto Mythos TCG: Planet Manga annuncia l’arrivo della carta promo

Il gioco di carte collezionabili ufficiale dedicato al mondo di Naruto sta finalmente per arrivare in Italia, e per l’occasione porterà con sé anche un’esclusiva carta promo. Più precisamente, la casa editrice Planet Manga ha annunciato che con l’uscita del volume 20 del manga Naruto Color potremmo trovare in allegato la carta promo esclusiva Naruto Pennello 133/130 di Naruto Mythos TCG. Non è una scelta a caso in quanto rappresenta un omaggio alla prima copertina dell’opera originale.

Naruto Mythos TCG è stato sviluppato dall’azienda italiana Cicaboom con licenza ufficiale di Studio Pierrot e TV Tokyo. Il gioco è stato presentato a febbraio 2026 e ha debuttato in Europa il 13 marzo del 2026. Il primissimo set uscito è Set 1: Konoha Shidō. Il set include un Booster Pack con le bustine classiche da sbustare tra cui è possibile trovare carte Comuni, Non Comuni, Rare, Rare ART e Segrete. Inoltre, su questa prima tiratura era inclusa una leggendaria e introvabile carta in oro zecchino 22 carati. Poi all’interno è possibile trovare lo Starter Pack, cioè un mazzo pronto all’uso e il Collection Binder, l’album ad anelli ufficiale per conservare la collezione. Tutto questo ovviamente è uscito in lingua inglese.

L’arrivo ufficiale del gioco di carte collezionabili in lingua italiana è infatti previsto per il Lucca Comics & Games 2026, previsto dal 28 ottobre al 1 novembre 2026. L’evento segnerà il debutto ufficiale nel nostro Paese e la presentazione del gioco con eventi dimostrativi, tornei ufficiali e per l’appunto le prime carte distribuite in italiano. Subito dopo, sempre a novembre, uscirà la carta promo di Planet Manga.

Naruto è una delle serie più influenti e redditizie della storia e, tra la fine del 2026 e il 2027, tornerà al centro dell’attenzione grazie a moltissimi nuovi progetti, a partire dal debutto italiano del gioco di carte Mythos TCG. Tra i quattro episodi speciali e lo sviluppo del film live-action prodotto da Lionsgate, è arrivata la conferma in questi giorni della presenza del panel “NARUTO: What’s Next?” alla New York Comic Con, dove verranno svelate informazioni inedite sul nuovo e attesissimo progetto animato.