One Piece: il manga svela l’atteso potenziamento di un personaggio chiave

Il manga di One Piece prosegue con la narrazione degli eventi dell’arco di Elbaf con nuovi capitoli. Al momento lo scontro si fa sempre più intenso e i Cappelli dei Paglia iniziano ad avere la meglio sfoderando degli assi nella manica inediti. Da quando i Cavalieri Divini hanno fatto il loro debutto è stato subito chiaro che sarebbero stati avversari da affrontare con tattiche non convenzionali come anche ha confermato il braccio sinistro del Re dei Pirati, Scopper Gaban. Quest’ultimo aveva infatti rivelato che per affrontarli bisognava sviluppare una forma più avanzata di Haki capace di infliggere un colpo letale a uno dei Cavalieri.

Tuttavia, Gaban da solo non potrebbe affrontarli tutti ed è qui che entrano in azione Zoro e Sanji, i candidati ideali per sfidare rispettivamente Sommers e Killingham. Sebbene la serie non abbia ancora mostrato come Sanji affronterà il suo avversario, è già emerso che Zoro padroneggerà l’Haki del Re Conquistatore dato che lo spadaccino ne possiede già il potenziale. Quindi la sua predisposizione per questo Haki era emersa durante l’arco di Wano, ma nell’ultimo capitolo di One Piece Zoro sembra averlo padroneggiato nel modo più spettacolare possibile.

Il capitolo 1193 di One Piece vede Zoro affrontare Sommers, riflettendo su come impiegare al meglio questo potere fondamentale per sconfiggerlo. Zoro chiarisce allo stesso Sommers di essere in grado di utilizzare l’Haki del Re Conquistatore e che il nemico sarà sconfitto una volta che lui ne avrà acquisito il pieno controllo. Ed è nel capitolo 1194 che Zoro tenta diverse strategie per usarlo al meglio, ma tutte falliscono perché non riesce a infonderlo nella sua spada. Tuttavia, lo spadaccino ricorda i consigli del suo maestro su ciò che rende l’Haki del Re Conquistatore così diverso dagli altri tipi di Haki.

Infatti chi non è in possesso di un Haki forte inizia a perdere il proprio senso di sé; un indizio in tal senso è dato dal gran numero di persone che perdono letteralmente i sensi dinanzi a questo potere. Una volta compreso questo concetto, Zoro si lega la bandana intorno alla testa, entrando nel suo iconico stato di combattimento, e infonde l’Haki del Re Conquistatore in se stesso e nella sua spada, terrorizzando visibilmente Sommers, che si rende conto di come Zoro abbia effettivamente padroneggiato tale potere.

Zoro lo aveva già usato contro Kaido e aveva sconfitto King grazie a questo potere, anche se inconsciamente. Ripresentandosi le circostanze ideali, era chiaro che Zoro lo avrebbe utilizzato di nuovo, e lo scontro con Sommers ha offerto proprio questa occasione. Zoro ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei personaggi più importanti e carismatici di One Piece.