Witchriv: chi è Nona, la ragazza al centro della nuova caccia alle streghe?

J-POP Manga ha annunciato l’arrivo in Italia di Witchriv, il nuovo manga firmato da Hakuri. Il fumetto sarà disponibile in fumetteria, in libreria e negli store online nel corso dell’autunno.

Witchriv è iniziato lo scorso ottobre sulle pagine di Shōnen Jump+ con buon successo di pubblico e critica. Il titolo conta finora tre volumi usciti in Giappone e nel Sol Levante ha già ottenuto un buon riscontro di pubblico e critica.

La storia segue Nona, che ha a che fare con una minaccia: una caccia alle streghe spietata e organizzata, e Nona, insieme a sua madre, è esattamente ciò che i persecutori stanno cercando. Non si tratta di un pericolo lontano o astratto, ma di qualcosa che può presentarsi in qualunque momento, anche nel mezzo di una giornata come tante.

Per questo Nona ha imparato, quasi per istinto, a custodire il proprio segreto, a muoversi con cautela e a restare ai margini, così da proteggere quella normalità fragile che è riuscita a costruirsi solo dopo enorme fatica e tanti sacrifici. Basta però un gesto di gentilezza, apparentemente innocuo e privo di conseguenze, a mandare in frantumi ogni equilibrio: da quel momento la vita di Nona, e quella delle persone che le sono più vicine, cambia in modo irrimediabile, aprendo la strada a eventi che nessuno dei due, madre e figlia, avrebbe potuto prevedere.

In Witchriv, la magia non è una capacità da celebrare, ma un potere da nascondere e una condanna da scontare in silenzio, e la vicenda di Nona si intreccia a quella degli altri protagonisti in una narrazione di fuga, amicizia e sopravvivenza, dentro un mondo dominato dalla paura di essere scoperti.

Nel frattempo, J-POP Manga continua ad ampliare il proprio catalogo con nuove serie e riedizioni, come dimostrano gli ultimi annunci legati a titoli storici e a nuove proposte per il pubblico italiano. Infine, non sono stati resi noti né il prezzo di copertina né il nome del traduttore incaricato dell’edizione italiana, mentre la casa editrice ha confermato soltanto la finestra di uscita generica prevista per i prossimi mesi, rimandando ulteriori dettagli a comunicazioni future.