The Failure at God School: l’autrice di The Apothecary Diaries porta gli dèi in TV

È stato aperto il sito ufficiale che annuncia l’arrivo dell’adattamento anime di The Failure at God School, conosciuto in Giappone con il titolo Kami-sama Gakkō no Ochikobore. Nello specifico, l’annuncio è stato pubblicato a mezzanotte (ora giapponese) del 18 settembre, in concomitanza con l’uscita del quindicesimo volume del manga. Inoltre, insieme al sito sono stati attivati anche i canali social ufficiali della serie televisiva, con la pubblicazione di una prima immagine promozionale, che ritrae la protagonista Nagi Hibiya insieme a Tsukuyomi no Mikoto, una delle divinità di rango più alto del Giappone, e al compagno di classe Touta Eto, la cui famiglia gestisce un grande santuario. Per festeggiare la notizia, anche la disegnatrice Modomu Akagawara ha condiviso un’illustrazione dedicata.

La storia è ambientata in un Giappone contemporaneo nel quale gli dèi esistono davvero e le capacità soprannaturali sono regolate dallo Stato, con un sistema di classificazione, scuole speciali e licenze apposite. Chiunque riesca a manifestare un miracolo può essere chiamato Himiko, ma solo chi ottiene la certificazione completa può utilizzare il titolo di dio. Nagi riceve inaspettatamente la lettera di ammissione alla Kannagara Academy, la più prestigiosa accademia magica del Giappone, frequentata da studenti che dispongono di potenti jintsuriki, ossia poteri divini.

Lei però non conosce nemmeno le proprie capacità e viene subito etichettata come un fallimento, finché Tsukuyomi non percepisce in lei qualcosa di insolito. Mentre il suo potere nascosto, il suo passato e il suo futuro emergono poco alla volta, la ragazza finisce coinvolta nei misteri che circondano l’accademia.

Il manga di The Failure at God School è scritto da Hyuganatsu e disegnato da Modomu Akagawara, ed è serializzato sulla rivista Hana to Yume di Hakusensha dal 5 agosto 2021. I capitoli sono stati raccolti in quindici volumi, mentre da gennaio 2022 esiste anche una versione novel, arrivata al quinto volume in Giappone. Invece, nel mercato occidentale l’opera è pubblicata da Yen Press, che aveva annunciato la licenza durante l’Anime NYC 2024 e ha portato il primo volume in libreria a marzo 2025.

Infine, Hyuganatsu ha commentato l’annuncio ringraziando tutte le persone coinvolte nella produzione e i lettori, aggiungendo che continuerà a scrivere la storia. Infine, ricordiamo che al momento non sono stati comunicati lo studio di animazione, il regista, lo staff, il cast e il periodo di debutto della serie.