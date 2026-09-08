Yowaki MAX Reijo svela il trailer definitivo, la data e il cast completo

Yowaki MAX Reijo Nano ni, Ratsuwan Konyakusha-sama no Kake ni Notte Shimatta debutta il 4 ottobre 2026. Il secondo trailer e la key visual ufficiale sono stati pubblicati il 5 settembre 2026, insieme a nuovi dettagli su cast, sigle e staff.

La regia è affidata a Nobuaki Nakanishi, con la series composition di Hiroko Fukada e il character design di Hyun Sik Yoon. La sound direction è curata da Jin Aketagawa. Il compositing director of photography è Kunihito Noritomo, il montaggio è di Yusuke Ueno. La produzione è a cura dello studio Jumondou.

Il cast principale vede Miku Ito nel ruolo di Pia Rockwell e Ryota Osaka in quello di Rufus Stan. I membri aggiuntivi del cast confermati comprendono: Rina Hidaka come Carolyne Ramsey, Sora Amamiya come Erin White, Haruki Ishiya come Henry Cox, Haruka Shiraishi come Amelia Keith, Shogo Sakata come Philip e Shoya Ishige come Mike.

La sigla di apertura è “Kakushin” di Miku Ito, la stessa doppiatrice della protagonista. La sigla di chiusura è “Suki tte Itte Yo” di Ryota Osaka.

La serie è l’adattamento della light novel di Hiro Oda, con illustrazioni di Tsubasa.V, pubblicata da Kadokawa sotto l’imprint B’s Log Bunko a partire dall’agosto 2020. Il titolo aveva debuttato originariamente sul sito di narrativa amatoriale Shosetsuka ni Naro. Il manga adattato è illustrato da Aji Murata. Il copyright è di Hiro Oda, Tsubasa.V / KADOKAWA / Timid Noble Girl Production Committee.

La trama segue Pia Rockwell, una giovane timida reincarnata come villain minore in un gioco otome. Per evitare il proprio declino narrativo, tenta di rompere il fidanzamento con Rufus Stan, figlio del primo ministro. Rufus, però, propone una scommessa. Da lì la storia si sviluppa tra dinamiche romantiche e tentativi di Pia di gestire una situazione che le sfugge di mano.

Infine, nell’autunno 2026, la stagione include diversi titoli affini, come documentato nella programmazione autunnale ufficiale di Crunchyroll. Tra i titoli in onda nell’estate 2026 dello stesso filone figura Though I Am an Inept Villainess. Altro progetto recentemente confermato nello stesso genere è Reincarnated in a Mafia Dating Sim, annunciato come serie TV il 29 luglio 2026.

