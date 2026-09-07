Gintama: Hideaki Sorachi anticipa il suo ritiro dalle scene?

Hideaki Sorachi, celebre e amato mangaka di Gintama, ha fatto il suo ritorno sulle pagine di Weekly Shonen Jump con una nuova serie, ma recentemente ha rilasciato alcune dichiarazioni che mettono in dubbio la sua intenzione di proseguire il suo percorso professionale. Sorachi, infatti, ha fondamentalmente criticato duramente i ritmi di lavoro settimanali imposti dalla rivista giapponese, che ormai sta diventando sempre più difficile da sostenere.

Il mangaka di Gintama è tornato sotto i riflettori con un nuovo progetto intitolato Class 2‑B Hero Destroyerz, e potrebbe essere l’ultimo con cadenza settimanale. Questa confessione riflette il momento di transizione vissuto da Shueisha, impegnata a trovare nuovi successi dopo la conclusione di alcuni dei suoi franchise più longevi ma riflette anche un fenomeno a lungo contestato direttamente dagli addetti ai lavori.

Il rientro di Sorachi ha sorpreso tantissimi fan, dopo sette anni dalla fine di Gintama, e il mangaka ha confessato di non aver ancora ritrovato il suo ritmo settimanale, situazione che lo sta costringendo a inseguire le scadenze. Per questa sua difficoltà, si vocifera che avrebbe anche proposto una pubblicazione su Shonen Jump+, piattaforma che offre maggiore flessibilità, come la pubblicazione di Black Clover che è passata da Weekly Shonen Jump a Giga Jump. Sorachi però ha smentito dicendo di essere stato convinto a tornare sulla rivista principale, ma questo non toglie una difficoltà e soprattutto un problema reale e tutti i fan sperano che Sorachi non vada incontro a conseguenze fisiche preoccupanti.

Per quanto riguarda Class 2‑B Hero Destroyerz, la serie è ambientata in un regno pacifico, dopo che il Re Demone viene sconfitto dall’eroe principale. Il demone, però, ha lasciato dietro di sé un successore, Valaris III, che decide di esplorare il mondo umano per riconquistare il suo regno. Dal punto di vista dell’accoglienza, Class 2‑B Hero Destroyerz non ha avuto un impatto immediato e se il trend non migliora potrebbe anche essere cancellata visto che si avvicina alla soglia critica dei sei mesi. Questo infatti è il periodo in cui molti titoli vengono cancellati se non raggiungono risultati soddisfacenti.