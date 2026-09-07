Armored Trooper VOTOMS: Die Graue Hexe ha svelato il cast vocale completo. L’annuncio è arrivato il 4 settembre 2026 tramite i canali ufficiali della produzione, accompagnato da un breve trailer di 30 secondi.

La Prima Parte del film arriverà nei cinema giapponesi il 20 novembre 2026. La data della Seconda Parte non è ancora stata comunicata.

Il cast principale vede Miyuki Sawashiro nel ruolo di Ash Vamps, soldato di punizione soprannominata la “Strega” per la sua capacità di tornare sempre come unica sopravvissuta, indipendentemente dalla missione. Mabuki Ando interpreta Maki Staufenberg, ufficiale incaricata di indagare su di lei.

Il cast di supporto comprende: Shinichiro Miki come Alix Barrack, Yuki Kaji come Ignis Schweinsteiger, Yuichi Nakamura come Fritz Gersdorf, Satoshi Tsuruoka come Brunhart Müller, Tomokazu Sugita come Adrian Dysler, Kenta Miyake come Matt Hummels, Chafurin come Saltig van Gunnar, Hochu Otsuka come Vid Hildebrandt, Daisuke Ono come Meteusz Julian Podolski, Takayuki Sugo come Weisweiler, Takahiro Sakurai come Oliver, Sumire Uesaka come Maintenance Girl.

La regia è affidata a Mamoru Oshii, regista di Ghost in the Shell e Patlabor the Movie. La musica è composta da Kenji Kawai, già collaboratore di Oshii su Ghost in the Shell. Il design originale dei personaggi è di Kazuchika Kise (Made in Abyss, Ghost in the Shell: Arise). I character designer per il film sono Tetsuya Nishio (Naruto, The Sky Crawlers), Takashi Kojima (One Piece Heroines) e Shingo Ogiso (Blade of the Immortal). Il design meccanico originale è di Kunio Okawara, già mecha designer della serie TV originale, affiancato da Shinobu Tsuneki (Tengoku Daimakyo) e Yoshihiro Sono (remake di Urusei Yatsura). La pianificazione e produzione sono a cura di Sunrise, con il supporto di Production I.G.

Die Graue Hexe è ambientato verso la fine di un conflitto centenario tra le potenze Gilgamesh e Balarant. Maki viene inviata in una base di prima linea con l’incarico di indagare su Ash Vamps. Il film è un progetto inedito, non un adattamento diretto della serie TV originale.

Nel frattempo, facciamo notare che Armored Trooper VOTOMS è uno dei franchise mecha più longevi del Giappone. La serie TV originale, creata e diretta da Ryosuke Takahashi, debuttò nell’aprile 1983 su Fuji TV per 52 episodi. Seguirono numerose OVA, tra cui Chirico’s Return nel 2011. Die Graue Hexe è stato rivelato per la prima volta nel gennaio 2026 come progetto commemorativo per il 50° anniversario di Sunrise.

Infine, è un periodo fiorente per i franchise mecha storici: Gundam ha annunciato nuovi progetti legati al proprio anniversario, segnalando una tendenza diffusa a riportare in vita i grandi titoli degli anni ’80 con produzioni di alto profilo, e l’universo di Ghost in the Shell ha trovato spazio nel palinsesto estivo 2026 con il debutto della nuova serie animata il 7 luglio.