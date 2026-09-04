Aoashi – Stagione 2 pubblica il trailer principale della prima parte. Il video, diffuso il 2 settembre 2026, anticipa le sigle ufficiali e conferma tutti i dettagli produttivi in vista del debutto fissato per il 4 ottobre 2026 su NHK Educational.

La prima parte della stagione 2 comprende 12 episodi, all’interno di una programmazione complessiva che ne prevede 24 totali. La stagione copre quindi due cour consecutivi.

Le sigle musicali della prima parte sono state ufficialmente rivelate. La sigla di apertura è affidata alla rock band 10-FEET con il brano “Fortress Defense”. La sigla di chiusura è invece firmata dalla cantautrice Ai Higuchi con il titolo “Triangle”.

Lo staff della stagione 2: la regia è di Kazuki Yokoyama, la series composition è curata da Masahiro Yokotani. Il character design è affidato ad Asami Taguchi e Junko Yamanaka. La produzione è confermata ancora una volta a TMS Entertainment. Il cast vocale torna al completo dalla prima stagione, con nuove aggiunte già annunciate in precedenza tra cui Manabu Nakatake, Toshie Kawamura, Asuka Yamaguchi e Saki Hasegawa.

La storia riprende dal percorso di Ashito Aoi, giovane calciatore della prefettura di Ehime scoperto dall’allenatore Tatsuya Fukuda. Dopo aver superato i provini per le giovanili della J-League, Ashito continua la sua faticosa crescita calcistica e tattica. Il manga originale di Yugo Kobayashi è stato pubblicato su Big Comic Spirits di Shogakukan e si è concluso con il volume 40 nell’agosto 2025, come già riportato nell’articolo sulla conclusione del manga. La seconda stagione aveva ricevuto la sua conferma ufficiale nei mesi scorsi, con i primi dettagli su sigle e struttura già anticipati in un precedente aggiornamento.

Ricordiamo che, in Italia, la serie è disponibile in streaming su Crunchyroll, che ha già trasmesso la prima stagione. Inoltre, l’autunno 2026 si preannuncia ricco per gli appassionati di anime sportivi a tema calcio, con titoli già in programmazione come Blue Lock – Stagione 2, che ha già debuttato portando con sé accese discussioni sulla qualità tecnica delle animazioni. Infine, il confronto tra i due approcci al calcio animato, quello tattico e realistico di Aoashi e quello iperbolico e individualista di Blue Lock, è destinato ad animare il dibattito tra gli appassionati del genere.