Fairy Tail festeggia 20 anni: Star Comics annuncia la 20th Anniversary Edition del volume 1

Star Comics porta in Italia un pezzo da collezione unico per celebrare vent’anni di grande successo. A due decenni esatti dai primi capitoli apparsi in Giappone, l’editore pubblica una versione speciale del primissimo volume di Fairy Tail. Hiro Mashima firmava nel 2006 una storia destinata a segnare il panorama manga moderno, e oggi questo ritorno alle origini sceglie di presentarsi con un look tutto nuovo, pensato sia per i lettori di vecchia data sia per chi vuole scoprire l’opera oggi.

La vendita ufficiale partirà il 27 ottobre 2026, giusto in tempo per accompagnare la solita corsa agli acquisti che caratterizza l’inizio dell’autunno. Per trovare il volume bisognerà andare a colpo sicuro, infatti la distribuzione è riservata solo ed esclusivamente al circuito delle fumetterie presenti sul territorio nazionale. In alternativa, gli appassionati potranno recuperare la loro copia direttamente allo stand Star Comics allestito nei giorni della fiera di Lucca Comics & Games.

A livello visivo la cura si nota subito fin dall’aspetto esterno della sovraccoperta. L’illustrazione di copertina è farina del sacco dello stesso Mashima, che ha disegnato un disegno inedito apposta per questo traguardo, aggiungendo eleganti rifiniture in lamina oro che regalano riflessi dorati al primo impatto visivo. Un lavoro d’impatto che punta a trasformare un semplice numero uno in un piccolo oggetto pop da mettere in mostra sulle proprie librerie.

Rileggere le primissime battute dell’avventura fa un certo effetto. Ritrovare l’incontro tra Natsu e Lucy o i primi passi dentro la gilda riporta alla mente anni di storie che hanno accompagnato la crescita di migliaia di fan in tutto il mondo. Il ventennale diventa così l’occasione perfetta per tributare il giusto valore a un pezzo di storia recente del manga, regalando agli storici sostenitori del marchio un ricordo tangibile e offrendo una porta d’ingresso ideale a chi non ha mai sfogliato prima queste bellissime pagine di magia.