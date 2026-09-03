News Manga
Attack on Titan Day: il 9 settembre diventa la giornata ufficiale dedicata all’opera
Eleonora Masala 03/09/2026
In Giappone il fenomeno de L’attacco dei giganti taglia l’ennesimo traguardo di altissimo livello. L’Associazione Giapponese per l’Anniversario ha infatti riconosciuto in modo del tutto formale la nascita dell’Attack on Titan Day, scegliendo il 9 settembre come data annuale interamente consacrata alla celebre opera creata da Hajime Isayama. La scelta di questa specifica giornata guarda direttamente alla storia del manga: il 9 settembre del 2009 usciva infatti il primissimo capitolo sulle pagine del periodico Bessatsu Shonen Magazine edito da Kodansha, dando il via a una serie fantastica capace di stravolgere il mercato editoriale su scala globale.
L’annuncio ufficiale è stato accompagnato dalla diffusione di un’illustrazione realizzata per l’evento. Tutta la componente grafica sfrutta con grande intelligenza il valore simbolico del numero nove, inserendo diversi elementi visivi che richiamano i Nove Giganti attorno a cui ruota la complessa narrazione. Nel margine inferiore della composizione trova spazio il logo ideato per la ricorrenza, i cui dettagli estetici traggono chiara ispirazione dalle forme dell’ultimo gigante comparso all’interno della saga.
I festeggiamenti per questa nuova tradizione prevedono una trasmissione speciale in diretta, pensata per riunire virtualmente i fan di tutto il mondo. Durante la serata di mercoledì 9 settembre 2026 andrà in onda uno streaming dal vivo guidato dagli attori che prestano la voce ai personaggi principali dell’adattamento animato. Sul palco digitale saliranno Yuki Kaji, Yui Ishikawa e Hiro Shimono, storici interpreti di Eren Yeager, Mikasa Ackerman e Connie Springer. Durante lo show la discussione toccherà i momenti più intensi della storia, ma la trasmissione servirà anche a mostrare in anteprima una serie di annunci riguardanti lo sviluppo di nuovi progetti legati all’universo del marchio.
Nel nostro Paese il manga rimane uno dei successi commerciali più imponenti dell’intero catalogo targato Planet Manga, la divisione specializzata di Panini Comics. L’inserimento permanente di questa data nel calendario degli anniversari nipponici conferma quanto l’immaginario creato da Isayama continui a esercitare una presa fortissima sul pubblico.