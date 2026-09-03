L’estate in cui Hikaru è morto: il manga si concluderà a ottobre con il capitolo 51

I lettori amanti delle vicende dalle sfumature cupe e misteriose si preparano al finale di una serie di gran successo. Con un post pubblicato sull’account Twitter ufficiale, è arrivata la conferma che L’estate in cui Hikaru è morto sta per giungere a conclusione. Il manga terminerà il 19 ottobre con l’uscita del capitolo 51, mentre il capitolo 50 vedrà la luce solo sette giorni prima. In Italia la serie è edita dalla casa editrice J-Pop Manga, che in questi anni ha portato in libreria e fumetteria i volumi del racconto scritto e disegnato da Mokumokuren.

La notizia non sorprende del tutto i fan più attenti. Da diverso tempo si sapeva che la storia avrebbe trovato la sua fine naturale con il decimo volume cartaceo, e la pianificazione delle uscite confermata in questi giorni chiude il cerchio senza lasciare dubbi. L’opera si assesterà così su un totale di cinquantuno capitoli, pronti a essere raccolti nell’ultimo volume che andrà a completare la collezione della serie.

Fin dai primi passi sul mercato, la storia ha conquistato una fetta importante di lettori grazie a un intreccio ben studiato, capace di unire l’angoscia del racconto dell’orrore con il dramma personale e le leggende locali. Al centro degli avvenimenti c’è il legame profondo tra Yoshiki e il suo amico d’infanzia Hikaru. Quest’ultimo, dopo essere sparito tra i boschi per una settimana, torna in paese visibilmente cambiato. Dentro di lui vive infatti una strana creatura che ne ha assunto le sembianze, costringendo Yoshiki a convivere con una presenza inquietante e sconosciuta.

Con il traguardo ormai vicino, la curiosità sul finale rimane altissima tra chi ha seguito le vicende dei due ragazzi. L’uscita di ottobre metterà la parola fine a un percorso lungo e fortunato, confermando questo titolo come uno dei lavori più interessanti e seguiti degli ultimi tempi nel panorama manga.