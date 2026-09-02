Train to Busan: il film è un gioiello horror coreano anche in 4K

L’acclamato horror coreano Train to Busan diretto da Yeon Sang-ho arriva per la prima volta nelle sale italiane. A 10 anni dalla sua realizzazione, il film viene distribuito nei cinema in un’imperdibile versione 4K restaurata grazie a BIM Distribuzione e Tucker Film.

Presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes nella sezione Midnight Screenings, negli anni Train to Busan è diventato un autentico fenomeno internazionale nonché uno dei titoli simbolo dell’elevated horror, conquistando pubblico e critica attraverso premi e candidature in oltre cinquanta festival internazionali.

Con questo film Yeon Sang-ho firma uno zombie movie capace di trascendere i confini del genere: un’esperienza adrenalinica, costruita con un ritmo serrato, che diviene una riflessione lucida sulla società contemporanea, sulle disuguaglianze e sul valore della solidarietà nei momenti di crisi.

Influenzato dall’eredità di Romero e dalla tensione sociale di Snowpiercer di Bong Joon-ho (ispirato a sua volta da un graphic novel), il regista costruisce un horror dal respiro universale che rende omaggio ai grandi maestri del genere, reinterpretandone i temi attraverso uno sguardo profondamente attuale. Il risultato è un’opera che ha ridefinito lo zombie movie moderno, diventando uno degli horror più influenti e amati del nuovo millennio.

Protagonista l’attore Gong Yoo, noto al pubblico internazionale per il ruolo del reclutatore nella serie Netflix Squid Game, nel cast insieme a Don Lee, autentica superstar del cinema coreano e volto del Marvel Cinematic Universe nel cinecomic Eternals.

Al centro della vicenda Seok-wu, un manager finanziario assorbito completamente dal lavoro e ormai distante dalla figlia Su-an, che desidera raggiungere la madre a Busan per il suo compleanno. Durante il viaggio in treno una misteriosa ragazza, ferita in modo apparentemente inspiegabile, riesce a salire a bordo poco prima della partenza. In pochi istanti si trasforma in uno zombi, dando origine a un’epidemia devastante che si diffonde vagone dopo vagone. Intrappolati su un convoglio lanciato ad alta velocità verso Busan, i passeggeri dovranno combattere non solo contro gli infetti, ma anche contro la paura, l’egoismo e gli istinti più oscuri dell’essere umano.

A distanza di dieci anni, il film conserva intatta la sua forza narrativa e il suo impatto emotivo, confermandosi uno dei film horror più importanti degli ultimi anni e una delle opere che hanno contribuito alla definitiva consacrazione internazionale del cinema coreano.

Train to Busan: il nostro commento al film e il prequel animato

10 anni dopo il film è ancora un ottimo esempio di zombie movie alternativo: rimane centrale la prevaricazione dell’uomo sull’uomo, di coloro che pensano che coi soldi possono avere privilegi rispetto gli altri. Al cento un padre (inizialmente egoista) che non solo recupera il rapporto con la figlia e compie l’ultimo sacrificio, ma capisce anche l’importanza dell’empatia e della generosità.

Le sequenze con gli zombie – diversi da quelli di Romero – sono da antologia, ancora di più in 4K. Gli spazi angusti del treno, più vicini a Bullet Train che a Snowpiercer nonostante l’Apocalisse imminente, vengono meravigliosamente sfruttati dalla regia consapevole di Yeon Sang-ho.

Esistono anche il prequel animato Seoul Station, e il sequel Peninsula de 2020, entrambi diretti sempre da Yeon Sang-ho; James Wan aveva in progetto un remake del film, Last Train to New York, con la regia di Timo Tjahjanto e l’uscita nel 2023, poi accantonata con la pandemia.

Di seguito il nuovo trailer e poster del film per la speciale uscita al cinema in 4K: