Medalist: il film d’animazione debutterà nelle sale giapponesi a febbraio 2027

L’adattamento anime del celebre manga Medalist, opera originale scritta e disegnata da Tsurumaikada, si sposta ufficialmente sul grande schermo con la produzione di un lungometraggio inedito. Il debutto nelle sale giapponesi è fissato per il 19 febbraio 2027. In contemporanea con l’annuncio, la produzione ha mostrato il primo teaser trailer insieme alla visual ufficiale, mostrando così lo stile grafico e le sensazioni visive che caratterizzeranno questa nuova parentesi del racconto.

Lo studio ENGI gestirà nuovamente le animazioni del progetto. Alla regia ritroviamo Yasutaka Yamamoto, mentre Jukki Hanada firma la sceneggiatura e Chinatsu Kameyama cura il character design ricoprendo anche il ruolo di co-direttrice delle animazioni. Le trame musicali saranno scritte da Yuki Hayashi, autore molto apprezzato nel campo per la capacità di dare carica e trasporto emotivo a ogni sequenza chiave.

Al centro delle vicende troviamo l’intenso legame che si instaura tra Tsukasa e la giovane Inori. Lui è un pattinatore che ha visto i propri sogni infrangersi precocemente a causa delle difficoltà incontrate sul suo percorso sportivo, mentre lei è una ragazzina piena di talento ma lasciata a se stessa senza una vera guida sul ghiaccio. Spinti da una determinazione fuori dal comune e dalla voglia di riscatto, i due protagonisti decidono di fare squadra per farsi strada all’interno di un ambiente sportivo competitivo e spietato, puntando dritti verso le piste e le competizioni più prestigiose di tutto il mondo.

Chi desidera recuperare il percorso narrativo della storia può trovare le prime due stagioni della serie televisiva disponibili in streaming sulla piattaforma Disney+. Per quanto riguarda invece la pubblicazione del manga cartaceo originale in Italia, la distribuzione ufficiale all’interno delle librerie e delle fumetterie è curata dalla casa editrice J-Pop Manga. Questo atteso film rappresenta un passaggio ideale per esplorare a fondo la crescita personale e atletica dei due protagonisti, mostrando visivamente sul grande schermo tutto il loro talento sportivo.