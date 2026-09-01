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Kagurabachi: svelate le character visual di Hinao e Char per l’anime
Eleonora Masala 01/09/2026
La macchina promozionale per l’atteso adattamento animato di Kagurabachi torna a muoversi con novità di assoluto rilievo. La produzione ha annunciato ufficialmente l’ingresso di due nuove doppiatrici all’interno del cast vocale: Miku Ito presterà la voce al personaggio di Hinao, mentre Miyari Nemoto interpreterà la piccola Char Kyonagi. Per festeggiare l’annuncio, sono state pubblicate le rispettive character visual accompagnate da due brevi video promozionali dedicati.
I dettagli svelati offrono uno sguardo ravvicinato sul ruolo delle due figure. Hinao lavora all’interno del “Cafe Haru Haru” fungendo da intermediaria per chi cerca servizi legati alla stregoneria. Sarà proprio lei a prendere sotto la sua protezione Char, una giovane coraggiosa in fuga da misteriosi inseguitori in possesso di una spada potentissima, favorendo l’incontro fondamentale con il protagonista Chihiro Rokuhira, doppiato da Taihi Kimura.
Prodotta dallo studio Cypic sotto la guida del regista Tetsuya Takeuchi e con il character design curato da Keigo Sasaki, la serie farà il suo esordio ufficiale in televisione nell’aprile del 2027. L’opera sarà poi distribuita a livello globale su Crunchyroll. A partire da luglio del 2026 ha preso il via uno speciale tour mondiale che ha portato in diverse città internazionali la proiezione in anteprima dei primi venti minuti del primo episodio, per poi concludersi in Giappone la prossima primavera con la visione integrale della puntata d’esordio, subito prima del debutto sul piccolo schermo.
Tratto dal celebre manga di Takeru Hokazono serializzato su Weekly Shonen Jump, il racconto segue il viaggio di vendetta intrapreso da Chihiro dopo la tragica perdita del padre Kunishige per mano dell’organizzazione Hishaku. Impugnando la settima lama incantata rimasta, il ragazzo si lancerà in un percorso oscuro per recuperare le altre sei spade capaci di decidere le sorti del Paese. Le nuove immagini confermano l’incredibile cura visiva e la fedeltà riposta in questo progetto, destinato a diventare uno dei titoli di punta del panorama d’animazione dei prossimi anni.