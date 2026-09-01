Si è spento all'età di 93 anni Guido De Maria, autore, regista e umorista che ha segnato un'epoca sul piccolo schermo. Nato a Lama Mocogno e poi cresciuto a Bologna, ha segnato la storia dello spettacolo per aver portato i fumetti sul piccolo schermo. La sua è stata un'intuizione capace di trasformare il linguaggio visivo [']