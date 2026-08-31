Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle I arriva su Crunchyroll il 28 luglio 2026

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle I è disponibile in streaming su Crunchyroll a partire dal 28 luglio 2026 alle ore 17:00 italiane (8:00 AM PT). L’annuncio ufficiale è arrivato il 4 luglio 2026 durante l’Anime Expo 2026 di Los Angeles.

Il film è disponibile con audio doppiato in italiano, oltre che in giapponese, inglese, spagnolo, portoghese, francese, tedesco, russo, hindi e altre lingue. I sottotitoli in italiano sono inclusi, insieme a quelli in inglese, spagnolo, portoghese, francese, tedesco, arabo, russo, polacco, cinese, vietnamita, tailandese, indonesiano e malese.

Il giorno successivo al debutto streaming, il 29 luglio 2026, è uscito in Giappone il Blu-ray e DVD del film. Una coincidenza temporale che ha segnato la chiusura ufficiale della lunghissima finestra cinematografica: il film aveva debuttato nelle sale giapponesi il 18 luglio 2025, con una programmazione proseguita per nove mesi consecutivi. Fuori dal Giappone le proiezioni erano iniziate a settembre 2025. In Italia, l’uscita nelle sale era avvenuta l’11 settembre 2025, con una tornata aggiuntiva in Stati Uniti, Canada e Regno Unito a marzo 2026.

Il film è prodotto dallo studio Ufotable. La regia è di Haruo Sotozaki. Il character design è firmato da Akira Matsushima. Le musiche sono composte da Yuki Kajiura e Go Shiina. Il cast vocale è lo stesso della serie TV: Natsuki Hanae doppia Tanjiro Kamado, Akari Kito è la voce di Nezuko Kamado. Al loro fianco tornano Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira e l’intero corpo degli Hashira.

La trama riprende dall’arco narrativo dell’allenamento dei Pilastri. Muzan Kibutsuji attacca la sede centrale dei Demon Slayer Corps. Tanjiro e i suoi compagni accorrono in difesa, ma vengono trascinati nella roccaforte dei demoni: il Castello dell’Infinito. Lì si innesca lo scontro finale tra il corpo dei cacciatori e le forze di Muzan.

Inoltre, c’è da segnalare che il percorso di Infinity Castle I al box office è stato straordinario. Come già documentato nelle nostre pagine, il film ha superato Studio Ghibli al box office con oltre 40,7 miliardi di yen in Giappone e oltre 503 milioni di dollari a livello internazionale. In precedenza aveva già conquistato il box office italiano nella settimana del debutto. Ha vinto il Saturn Award come miglior film d’animazione internazionale e il premio al Tokyo Anime Award Festival 2026 come miglior film animato dell’anno.

Infinity Castle I è il primo di una trilogia cinematografica che concluderà l’anime tratto dal manga di Koyoharu Gotouge. La serie originale è stata serializzata su Weekly Shōnen Jump di Shueisha dal 2016 al 2020 in 23 volumi. Il franchise aveva già riscritto la storia del box office con Mugen Train, rimasto per anni il film anime con il maggior incasso di sempre a livello mondiale.

Infine, il secondo film della trilogia non ha ancora una data ufficiale. Le ultime indicazioni puntano a un debutto nelle sale non prima del 2027. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nei prossimi mesi. La serie completa è recuperabile su Crunchyroll.