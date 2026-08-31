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One-Punch Man: Yusuke Murata usa il figlio bodybuilder come modello per la nuova copertina

Eleonora Masala 31/08/2026

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Il tratto inconfondibile di Yusuke Murata torna a far parlare di sé, questa volta per un retroscena familiare davvero curioso. In occasione dell’uscita del capitolo 283 di One-Punch Man sulla piattaforma Tonari no Young Jump, il celebre illustratore ha regalato ai lettori una copertina dall’impatto visivo straordinario. La vera sorpresa è arrivata sui social subito dopo la pubblicazione dell’opera, quando si è scoperto chi nascondeva la propria muscolatura dietro quella posa così imponente.

Attraverso un post condiviso sul proprio profilo X, il giovane Keisuke Murata ha rivelato di aver fatto direttamente da modello per il lavoro del padre. Ragazzo e atleta di talento, Keisuke ha mostrato uno scatto fotografico in cui replica perfettamente le geometrie e la tensione muscolare del disegno originale. L’immagine ha confermato come la complessa anatomia dei personaggi firmati da Murata trovi oggi un riscontro del tutto reale all’interno delle mura domestiche.

Non si tratta del resto di un volto sconosciuto per chi segue da vicino l’artista. Keisuke aveva già conquistato una forte visibilità nel 2024, quando era salito sul secondo gradino del podio ai Campionati Nazionali di Bodybuilding per Studenti delle Scuole Superiori giapponesi nella categoria sotto i 170 centimetri. All’epoca il maestro Murata aveva festeggiato pubblicamente il risultato del figlio, mentre il giovane si era detto pronto a lavorare con ancora più grinta per superare i propri limiti.

Se negli anni passati l’autore si divertiva a mostrare sul web i primi scarabocchi realizzati dai suoi bambini, la crescita atletica di Keisuke ha trasformato il ragazzo in un vero riferimento anatomico dal vivo. L’aneddoto sottolinea ancora una volta la passione viscerale di Murata per lo studio del corpo umano, elemento che ha reso le tavole del suo manga un punto di riferimento assoluto per l’intero panorama editoriale moderno. Un piccolo siparietto tra padre e figlio che ha subito conquistato i fan della serie in tutto il mondo.

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