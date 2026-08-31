Takeru Hokazono entra nella lista 30 Under 30 di Forbes Japan

L’incredibile parabola ascensionale di Takeru Hokazono raggiunge un traguardo di grande risonanza internazionale. Forbes Japan ha infatti incluso il giovane creatore di Kagurabachi nella prestigiosa selezione “30 Under 30” per il 2026, mettendolo in primissimo piano all’interno del settore dedicato ad “Arte, Stile e Anime”. Questa speciale iniziativa editoriale premia annualmente le personalità giapponesi con meno di trent’anni che stanno lasciando un segno concreto, innovativo e profondo nell’industria creativa e nei mercati culturali di tutto il mondo.

Il mangaka è nato a Osaka nel 2000. Il suo primo passo importante risale al 2020, anno in cui la storia breve Enten ha ottenuto un riconoscimento al Premio Tezuka. Nei mesi seguenti ha pubblicato altri quattro racconti brevi prima di sbarcare su Weekly Shonen Jump nell’autunno del 2023 con Kagurabachi. L’opera ha scalato subito le classifiche, arrivando a fare rumore anche fuori dai confini nazionali. Nel 2024 il titolo si è preso la vetta al premio Next Manga Award per i volumi cartacei.

A testimonianza di questo riscontro travolgente, la serie si è posizionata come una delle uscite più solide del panorama editoriale recente. L’avventura incentrata sulle spade magiche e sulla sete di giustizia del giovane Chihiro ha convinto pubblico e critica fin dalle battute iniziali. A fare la differenza è stato soprattutto l’impatto visivo delle tavole, caratterizzato da un tratto moderno e da un taglio delle scene d’azione che richiama da vicino la regia del grande cinema.

Vedere Hokazono tra i giovani più influenti del Giappone premia prima di tutto il suo talento, ma dimostra pure quanta presa abbia il manga di oggi sulle nuove generazioni. Questo premio arriva al momento giusto per un autore di soli ventiquattro anni che si è fatto strada a velocità record, dimostrando di avere le carte in regola per restare a lungo tra i grandi del settore.