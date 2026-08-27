Bleach TYBW: Tite Kubo svela il suo ruolo dietro le quinte nella nuova intervista

Sul canale YouTube ufficiale dell’anime di Bleach è spuntata un’intervista esclusiva che mette al centro Tite Kubo, seduto al fianco del supervisore Tomohisa Taguchi e del regista Hikaru Murata. A 49 anni compiuti, il celebre mangaka si è mostrato carico e in ottima forma per raccontare come sta dando una mano sui lavori della parte finale di Bleach: Thousand-Year Blood War. Un momento davvero interessante che ha permesso ai fan di sbirciare da vicino il modo in cui l’autore dell’opera stia arricchendo l’adattamento animato.

Durante la chiacchierata, l’autore ha raccontato perché ha iniziato a buttare giù bozzetti e storyboard di suo pugno al posto dei soliti appunti scritti. Kubo ha ammesso che all’inizio cercava di spiegarsi a parole, finendo però per riempire pagine di testo difficili da interpretare per gli animatori. Passare ai disegni si è rivelato la scelta più rapida e chiara per tutti. Sebbene all’inizio temesse di scavalcare il lavoro dei professionisti dello studio d’animazione, l’entusiasmo con cui la squadra ha accolto i suoi primi bozzetti lo ha convinto a proseguire su questa strada con grande regolarità.

Il contributo diretto del mangaka non riguarda soltanto la struttura delle scene, ma spazia dal design di nuovi elementi visivi fino alla creazione di contenuti del tutto inediti. L’esempio più evidente di questo lavoro sinergico è rappresentato dalla forma “Blood Chains Ichigo”, la nuova versione del protagonista ideata e battezzata personalmente dall’autore. Anche i passaggi aggiuntivi dedicati ad Orihime nell’episodio 45 testimoniano la volontà di arricchire e approfondire il materiale originale del manga, regalandogli una veste ancora più completa.

La totale sintonia tra Tite Kubo e lo staff di produzione conferma quanto questo adattamento stia ricevendo un trattamento d’eccezione. Vedere l’autore così coinvolto nel processo creativo rassicura la community sulla qualità dei prossimi episodi, promettendo un finale di saga capace di sorprendere anche chi conosce a memoria ogni singola pagina dell’opera cartacea.