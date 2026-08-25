One Piece WT100: Eiichirō Oda celebra la vittoria di Luffy con un’illustrazione regale

La straordinaria popolarità di One Piece continua a macinare traguardi da record su scala globale, e il suo indiscusso protagonista si riconferma ancora una volta il re assoluto delle preferenze. Monkey D. Luffy ha conquistato ufficialmente il primo posto nella celebre votazione mondiale di popolarità “WT100”, superando giganti del calibro di Zoro, Sanji, Nami e Trafalgar Law, che hanno completato le prime posizioni di un podio e di una top 5 davvero agguerritissimi. Per celebrare al meglio questo trionfo oceanico, il maestro Eiichirō Oda ha deciso di dedicare al suo personaggio simbolo un’illustrazione inedita dal forte impatto visivo.

Nel disegno celebrativo realizzato dall’autore, Luffy indossa un suntuoso abito regale ideato appositamente per rendere omaggio al consenso travolgente ottenuto presso il pubblico di tutto il pianeta. Questa speciale tavola farà la sua primissima apparizione ufficiale direttamente sulla copertina del numero 39 della rivista Weekly Shonen Jump, in uscita oggi 24 agosto. Per l’occasione è stato mostrato anche un video che svela il processo creativo dell’artista, partito da una bozza digitale per poi rifinire l’opera su carta con il suo inconfondibile stile analogico a penna.

L’iniziativa ha scatenato una grandissima ed immediata reazione tra i lettori di ogni Paese, entusiasti di vedere il futuro Re dei Pirati agghindato con un look maestoso e originale. Il sondaggio “WT100” ha dimostrato chiaramente l’affetto sconfinato della community mondiale verso i volti storici della saga, ma il primo posto del capitano riafferma il legame viscerale che unisce gli appassionati al viaggio della ciurma di Cappello di Paglia. Questo tipo di celebrazioni conferma quanto l’universo narrativo plasmato da Oda riesca a mantenere vivo un coinvolgimento pazzesco, trasformando ogni traguardo di classifica in un evento da ricordare. I fan di tutto il mondo adesso non vedono l’ora di collezionare la rivista per ammirare da vicino ogni singolo dettaglio di questa illustrazione d’autore.