My Hero Academia: Kohei Horikoshi celebra la nuova figure con un panel speciale

La celebre illustrazione a colori del capitolo 429 di My Hero Academia, pubblicata proprio prima del gran finale, diventa realtà grazie a un’imponente figure da collezione in scala che ricrea fedelmente la pagina originale. Per festeggiare l’annuncio di questo ambizioso gadget, l’autore Kohei Horikoshi ha condiviso su X un tavola speciale in cui racconta con autoironia i retroscena dell’illustrazione, generando un momento esilarante sui social quando i lettori gli hanno fatto notare di aver disegnato per sbaglio Todoroki con sei dita nella nuova vignetta, spingendolo a rispondere divertito.

Nella breve tavola ironica condivisa online, il mangaka si sofferma sul concetto di shugo-e, il termine giapponese utilizzato per indicare le illustrazioni d’insieme che vedono la presenza contemporanea di moltissimi personaggi. Horikoshi spiega in modo decisamente divertente quanto sia complesso gestire gli spazi e la composizione visiva quando bisogna inserire così tanti studenti ed eroi all’interno di un’unica immagine. La mole di lavoro dietro questi disegni è talmente imponente da aver spinto in passato la stessa casa editrice a prendere provvedimenti drastici. Per evitare ritardi disastrosi con le consegne dei capitoli in tipografia, i redattori avevano persino imposto all’autore un divieto formale nel realizzare illustrazioni di gruppo troppo affollate.

Nel manga Horikoshi ammette candidamente che quella restrizione era dipesa interamente dalla sua tendenza a esagerare con i dettagli e con il numero di soggetti presenti. Le vignette mostrano infatti il suo editor che lo incalza senza sosta per sapere se le tavole saranno pronte in tempo, mentre il disegnatore lavora a ritmi serrati sommerso da notifiche e scadenze imminenti. Questo piccolo e divertente spaccato offre un’immagine molto umana del lavoro del mangaka, ricordando ai lettori quanti sforzi, incastri e persino piccoli sviste grafiche si nascondano dietro le pagine più memorabili della serie. La trasposizione tridimensionale di quella specifica scena, che vede la classe riunita sul divano, ha subito conquistato l’entusiasmo dei fan, felici di vedere come un’opera nata tra mille peripezie sia diventata un pezzo da collezione davvero unico.