Polaroid e Pokémon: la nuova linea di fotocamere istantanee per i 30 anni della serie

L’universo dei Pokémon e il mondo della fotografia analogica si incontrano ufficialmente per celebrare il trentesimo compleanno del franchise nato in Giappone. Per l’occasione debutta sul mercato una collezione speciale da nove pezzi che sposa la fotografia istantanea con i mostriciattoli più famosi della cultura pop. L’idea di fondo è molto semplice, riavvicinare i fan di ogni età alla bellezza dello scatto analogico, riproponendo i tratti estetici più iconici del marchio nipponico sulle scocche delle macchine fotografiche.

A guidare l’intera linea ci pensano tre dispositivi differenti. Il modello Polaroid Now Generazione 3 richiama immediatamente lo stile e la palette cromatica della celebre Poké Ball ed è offerto al pubblico a un prezzo di 139,99 euro. A fargli compagnia arrivano poi due versioni decisamente più tascabili e maneggevoli della Polaroid Go Generazione 3, dedicate rispettivamente all’inconfondibile figura di Pikachu e all’elegante Sylveon, entrambe proposte al listino di 99,99 euro. Per completare e arricchire l’esperienza visiva, la casa produttrice ha affiancato alle macchine una serie di pellicole dedicate con cornici a tema e frame protettivi da collezione. I vari pacchetti acquistabili includono la variante Color i-Type a 21,99 euro e le confezioni doppie Polaroid Go Color a 22,99 euro.

La proposta commerciale comprende infine una serie di accessori coordinati e stilisticamente coerenti, pensati per trasportare e conservare in totale sicurezza i propri scatti analogici. Tra questi prodotti figurano una custodia protettiva per i modelli della linea Go e un pratico album fotografico dedicato, entrambi venduti al prezzo di 24,99 euro, oltre a una comoda tracolla universale compatibile con tutti i dispositivi presenti nella gamma, disponibile a 14,99 euro. L’operazione segna senza dubbio la partnership più imponente mai stretta dal celebre marchio Polaroid, capace di trasformare dei semplici strumenti tecnici in veri e propri oggetti di culto per i collezionisti e gli amanti della fotografia di tutto il mondo. Un punto d’incontro ideale tra la nostalgia della stampa fisica su carta e l’universo fantastico dei videogiochi ideato da Satoshi Tajiri.