Shueisha ha annunciato To Love-Ru Parade, un nuovo volume del franchise ideato da Saki Hasemi (testi) e Kentaro Yabuki (disegni). L’uscita in Giappone è fissata per il 2 ottobre 2026. Il volume raccoglie capitoli e one-shot realizzati nel corso degli anni ma mai inclusi nelle precedenti raccolte in tankobon. L’annuncio è arrivato tramite il numero estivo 2026 di Jump Giga, pubblicato il 17 agosto 2026.

Sullo stesso numero di Jump GIGA 2026 Summer è apparso anche un nuovo one-shot inedito di 25 pagine, confermando la disponibilità dei due autori a tornare periodicamente sull’universo della serie. Non si tratta della ripresa di una serializzazione regolare: To Love-Ru Parade è un’operazione editoriale di recupero di materiale disperso, mentre il one-shot su Jump Giga rappresenta un capitolo autonomo e celebrativo.

Il materiale che confluirà nel volume include storie pubblicate in varie occasioni dopo la fine di To Love-Ru Darkness. Tra queste: un one-shot del 2019 per celebrare il ventesimo anniversario della carriera professionale di Yabuki; una storia a colori dedicata a To Love-Ru Darkness; e un one-shot del 2023 pubblicato su Shōnen Jump+ per i quindici anni dalla prima trasmissione anime della serie.

La saga principale si era sviluppata in due fasi distinte. To Love-Ru era stata serializzata su Weekly Shōnen Jump dal 2006 al 2009, concludendosi con 162 capitoli in 18 volumi. Il sequel To Love-Ru Darkness era poi apparso su Jump Square dal 2010 al 2017, anche in questo caso per un totale di 18 volumi. A oltre nove anni dalla conclusione di Darkness, To Love-Ru Parade rappresenta il primo volume ufficialmente numerato del franchise pubblicato dopo quella data.

La serie segue Rito Yūki, studente delle superiori innamorato della compagna di classe Haruna Sairenji ma incapace di dichiararsi. La comparsa improvvisa nella sua vasca da bagno di Lala Satalin Deviluke, principessa aliena fuggita da un matrimonio combinato, capovolge completamente la sua vita. Quando il padre di Lala manda qualcuno a riportarla indietro, la ragazza dichiara di voler sposare Rito, trascinandolo in una situazione sentimentale sempre più caotica con ragazze terrestri e aliene. To Love-Ru Darkness aveva poi spostato il centro narrativo su Momo Belia Deviluke, sorella minore di Lala, e sul personaggio di Oscurità d’Oro (Yami), con il cosiddetto Piano Harem di Momo e l’Operazione Darkness come fili conduttori principali.

In Italia entrambe le serie sono pubblicate da Star Comics. To Love-Ru è arrivato nel nostro Paese a partire dal febbraio 2011, concludendosi nel luglio 2012 con tutti i 18 volumi, pubblicati nell’edizione in volume giapponese priva delle censure presenti sulla rivista originale. To Love-Ru Darkness aveva invece concluso la sua pubblicazione italiana nel dicembre 2018. Al momento Star Comics non ha ancora comunicato piani per la localizzazione italiana di To Love-Ru Parade.

Inoltre, per quanto riguarda il fronte anime, il franchise aveva avuto una storia televisiva articolata. La prima serie, prodotta da Xebec, era andata in onda nel 2008 per 26 episodi, seguita da OVA tra il 2009 e il 2010. Infine, nel 2010 era arrivata Motto To Love-Ru con 12 episodi. To Love-Ru Darkness aveva avuto due stagioni anime: la prima nel 2012 e To Love-Ru Darkness 2nd nel 2015, entrambe accompagnate da episodi OVA.