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Black Clover: il regista parla dei momenti migliori della seconda stagione

Marco Strignano 03/10/2026

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La stagione autunnale sta per arrivare e tra le serie in programma ci sarà la seconda stagione di Black Clover, che segnerà l’atteso ritorno sul piccolo schermo con la seconda stagione. La serie manga, scritta e disegnata da Yuki Tabata, ha debuttato su Weekly Shonen Jump per poi passare su Jump GIGA durante la fase conclusiva del manga. Sebbene il manga si sia concluso quest’anno, l’anime deve ancora trasporre i due archi narrativi finali sul piccolo schermo.

La serie televisiva ha debuttato nel 2017 ed è andato in pausa nel 2021 dopo aver adattato la fase iniziale dell’arco narrativo dell’Invasione del Regno di Spade. Gli archi più importanti di Black Clover avranno luogo nella seconda stagione. L’arco dell’Incursione del Regno di Spade, quello più intenso della serie, si concentra sullo scontro finale contro la Triade Oscura e i demoni del Regno di Spade. Il ritorno dell’anime è stato probabilmente posticipato a causa della variazione nella programmazione del manga, trasferitosi su Jump GIGA per via dei problemi di salute di Tabata. Ma visto che l’anime è tornato il 3 ottobre, il regista ha creato delle aspettative attorno ai momenti più spettacolari della serie.

Qualche giorno fa, Crunchyroll ha diffuso un’intervista con il regista Ayataka Tanemura, realizzata durante l’edizione di quest’anno dell’Anime Expo. Interpellato riguardo al suo ritorno al lavoro sulla serie, ha dichiarato di essere entusiasta anticipando che ci saranno molti nemici non ancora rivelati e battaglie entusiasmanti.

L’anime ha subito un cambiamento radicale nella seconda stagione, quando Tanemura ha assunto la direzione della serie. La prima stagione era stata diretta da Tatsuya Yoshihara mentre Tanemura è subentrato a partire dall’episodio 153 e si è occupato anche del film Black Clover: La spada dell’Imperatore Magico. L’ottima qualità delle animazioni curate direttamente da lui hanno suscitato curiosità tra i fan che attendono con più sicurezza il ritorno della serie. L’arco narrativo dell’Incursione del Regno di Spade è il più intenso dell’anime e la storia riprenderà con l’arrivo dei Cavalieri Magici in territorio nemico.

Black Clover è tornato su Crunchyroll, la stessa piattaforma di streaming che trasmette l’anime fin dal suo debutto sulla quale è possibile rivedere gli episodi precedenti.

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