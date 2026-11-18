Naruto Shadow Rising: Kishimoto torna e rilancia la sfida a One Piece

I prossimi mesi saranno fondamentali nel rilanciare il franchise di Naruto. A partire dal New York Comic Con di ottobre 2026 sono stati numerosi i progetti presentati per riaccendere l’interesse nei confronti del ninja di Masashi Kishimoto. E lo stesso autore sta lavorando a un nuovo manga che aggiungerà una parentesi nella narrazione della storia, prima degli eventi visti in Boruto.

Naruto Shadow Rising, un capitolo importante

Dalle tavole ancora non complete e dalle bozze mostrate, Naruto Shadow Rising sembra destinato a raccontare anche uno scontro spettacolare tra Naruto e Sasuke. Il teaser mostra inoltre il volto del Settimo Hokage ancora in costruzione sulla montagna di Konoha, suggerendo una storia ambientata nel periodo che precede l’insediamento ufficiale di Naruto. La collocazione temporale precisa non è stata però ancora confermata.

Il ritorno di Kishimoto con un progetto del genere, 12 anni dopo la chiusura di Naruto, è rilevante per due motivi. Il primo riguarda una sorta di redenzione dello stesso autore. Dopo il fallimento di Samurai 8: La leggenda di Hachimaru, serie durata appena un anno prima di essere cancellata da Shonen Jump, Kishimoto si è lentamente ripreso. E con questo ritorno all’opera che l’ha reso celebre in tutto il mondo potrebbe rimarcare perché è diventato uno dei mangaka più amati di sempre.

Per chi desidera riscoprire le origini della rivalità tra Naruto e Sasuke, è possibile consultare il primo volume italiano di Naruto pubblicato da Planet Manga, verificando l’edizione disponibile.

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In secondo luogo, il ritorno di Naruto con Shadow Rising potrebbe segnare un evento inaspettato per la storia di Shonen Jump. In qualche modo, considerando anche Bleach con i progetti di Kubo in corso e l’attesa continuazione dell’Hell Arc, i Big Three sono tornati. One Piece continua a restare inamovibile dalle classifiche di Shueisha e nel 2027 compirà 30 anni con una grande quantità di progetti di rilievo. Ma Naruto potrebbe tornare a “impensierire” i Mugiwara, portando quasi una ventata di nostalgia dei primi anni 2000, quando le opere di Oda e Kishimoto competevano.

Il futuro del franchise

L’annuncio di una nuova storia originale in arrivo è stato solo l’inizio. Sempre a ottobre 2026 è stato presentato il gigantesco e ambizioso Project Rasengan. Un piano di rivoluzione, riassestamento e rinnovo del franchise, volto ad accompagnare Naruto verso il trentennale del manga con progetti che coinvolgeranno diversi media. Dall’anime, con il nuovo crossover Naruto × Ninkū di quattro episodi, alle collaborazioni con altre serie, fino a videogiochi, carte collezionabili e altre iniziative. I fan del ninja di Konoha avranno novità fino al 2029 e anche oltre.

Tra gli appuntamenti già confermati figura il lancio mondiale del Naruto Card Game a giugno 2027, mentre il videogioco Naruto Mobile è destinato ad arrivare anche sui mercati internazionali. Per il nuovo manga di Kishimoto non è stata ancora annunciata una data di pubblicazione.

Ulteriori informazioni sono attese durante il Jump Festa 2027, in programma il 19 e 20 dicembre 2026. Sarà l’occasione per conoscere più dettagli sulla nuova storia e sui prossimi sviluppi del progetto.