GTA 6: cosa sapere prima di giocare tra Jason, Lucia e Vice City

GTA 6 arriva il 19 novembre 2026 e, dopo anni di attesa, Vice City sta per riaprire le porte ai giocatori. Ma questa volta Grand Theft Auto non torna soltanto nella città ispirata a Miami: Rockstar Games ha costruito un’avventura ambientata nell’intero Stato di Leonida, con due protagonisti, Jason Duval e Lucia Caminos, coinvolti in una storia di criminalità, fiducia e tradimenti.

A pochi giorni dall’uscita, le domande sono ancora tante. Su quali console sarà possibile giocare? Chi sono davvero Jason e Lucia? Quanto spazio bisogna liberare sulla PS5? E soprattutto, cosa contiene la confezione del gioco venduta nei negozi?

Quest’ultima domanda nasconde una delle sorprese più importanti del lancio: la versione fisica di GTA VI contiene un codice per scaricare il gioco, non un disco. Una differenza da conoscere prima di acquistarlo, soprattutto se si preferiscono le copie tradizionali.

Abbiamo quindi raccolto le informazioni confermate direttamente da Rockstar, distinguendole dalle caratteristiche che potranno essere valutate soltanto dopo il debutto.

GTA 6: tutto quello che serve sapere in breve Data di uscita: giovedì 19 novembre 2026.

giovedì 19 novembre 2026. Console: PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Protagonisti: Jason Duval e Lucia Caminos.

Jason Duval e Lucia Caminos. Ambientazione: Vice City e lo Stato immaginario di Leonida.

Vice City e lo Stato immaginario di Leonida. Edizioni: Standard e Ultimate Edition.

Standard e Ultimate Edition. Versione in confezione: codice di download, senza disco.

codice di download, senza disco. Precaricamento: già disponibile per gli acquisti idonei.

già disponibile per gli acquisti idonei. Spazio richiesto: fino a 212 GB per il precaricamento, secondo Rockstar.

fino a 212 GB per il precaricamento, secondo Rockstar. Versione PC: non annunciata per il lancio del 19 novembre.

Chi vuole acquistare il gioco prima del lancio può cercare Grand Theft Auto VI per PlayStation 5 su Amazon.it, controllando che la scheda riguardi il titolo ufficiale del 2026, la piattaforma corretta e il contenuto effettivo della confezione.

Questo articolo contiene link di affiliazione. In qualità di Affiliato Amazon, MangaForever riceve un guadagno dagli acquisti idonei.

Quando esce GTA 6 e su quali console sarà disponibile?

La data ufficiale di Grand Theft Auto VI è il 19 novembre 2026. Rockstar ha confermato il lancio su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e Take-Two ha ribadito la stessa finestra nei risultati finanziari pubblicati nel novembre 2026.

Il ritorno a Vice City arriva a tredici anni dal debutto originale di GTA V nel 2013. Nel frattempo Rockstar ha pubblicato Red Dead Redemption 2 e ha continuato ad ampliare GTA Online, ma l’attesa per un nuovo capitolo principale di Grand Theft Auto è stata particolarmente lunga.

Per il 19 novembre non è stata annunciata una versione PC. Allo stesso modo, le console PlayStation 4 e Xbox One non rientrano fra le piattaforme comunicate per il lancio.

Questo significa che chi possiede soltanto una console della generazione precedente non dovrebbe acquistare il gioco pensando di poterlo installare automaticamente sul proprio sistema.

Per chi gioca su Xbox, è disponibile anche una ricerca dedicata alla versione Xbox Series X|S di GTA VI. È importante distinguere i codici digitali ufficiali dalle inserzioni di rivenditori terzi con condizioni particolari.

La fonte di riferimento per eventuali aggiornamenti rimane il sito ufficiale di Grand Theft Auto VI.

Jason Duval e Lucia Caminos: chi sono i due protagonisti di GTA VI?

La novità narrativa più evidente è rappresentata dalla coppia al centro dell’avventura: Jason Duval e Lucia Caminos.

Non si tratta semplicemente di due personaggi affiancati nei materiali promozionali. Rockstar ha costruito la presentazione del gioco intorno alla loro relazione e alla difficoltà di sopravvivere a un mondo criminale nel quale fidarsi della persona sbagliata può avere conseguenze imprevedibili.

Jason Duval: un passato nell’esercito e una vita ai margini

Secondo la biografia ufficiale, Jason è cresciuto in un ambiente segnato da truffatori e criminali. Dopo un periodo nell’esercito, durante il quale sperava di lasciarsi alle spalle un’adolescenza complicata, è tornato a frequentare ambienti illegali nelle Keys di Leonida.

Il suo desiderio sembra relativamente semplice: trovare un’esistenza meno difficile. Ma incontrare Lucia rischia di cambiare completamente i suoi piani.

Lucia Caminos: dal carcere a una nuova occasione

Lucia ha imparato a combattere da bambina, grazie agli insegnamenti del padre. La sua storia l’ha condotta nel penitenziario di Leonida, dopo essersi messa nei guai nel tentativo di proteggere la famiglia.

Quando torna in libertà, vuole smettere di affidarsi alla fortuna e costruire un futuro migliore. L’incontro con Jason potrebbe offrirle un’occasione, oppure trascinarla nuovamente nei problemi.

La descrizione ufficiale della trama parte infatti da un colpo che va storto. I due si ritrovano coinvolti in una cospirazione criminale che attraversa Leonida e sono costretti ad affidarsi l’uno all’altra.

Jason e Lucia nell’illustrazione ufficiale di Grand Theft Auto VI. © Rockstar Games / Take-Two Interactive.

Il rapporto tra i due sembra quindi destinato a essere una parte centrale della storia. Ma occorre distinguere la premessa ufficiale dalle supposizioni: tradimenti, finali alternativi e destino dei protagonisti non possono essere raccontati come fatti prima che il gioco li mostri.

Vice City e Leonida: cosa cambia rispetto ai GTA precedenti?

Vice City torna come una delle ambientazioni principali, ma l’avventura non è confinata alla sola città.

Il nuovo capitolo è ambientato nello Stato fittizio di Leonida, ispirato alla Florida contemporanea. Questo permette a Rockstar di alternare la metropoli piena di neon e locali a zone costiere, ambienti naturali, strade secondarie e comunità molto diverse fra loro.

Fra le località presentate ufficialmente troviamo:

Vice City: il cuore urbano dell’ambientazione, fra spiagge, locali, quartieri e vita notturna.

il cuore urbano dell’ambientazione, fra spiagge, locali, quartieri e vita notturna. Leonida Keys: un arcipelago che richiama le Florida Keys, fra mare, turismo e traffici illegali.

un arcipelago che richiama le Florida Keys, fra mare, turismo e traffici illegali. Grassrivers: una regione paludosa e selvaggia, con alligatori e ambienti naturali.

una regione paludosa e selvaggia, con alligatori e ambienti naturali. Port Gellhorn: una zona costiera caratterizzata da attrazioni turistiche, attività commerciali e un’atmosfera decadente.

una zona costiera caratterizzata da attrazioni turistiche, attività commerciali e un’atmosfera decadente. Ambrosia: un’area industriale che mostra un altro volto dell’economia e della società di Leonida.

un’area industriale che mostra un altro volto dell’economia e della società di Leonida. Mount Kalaga National Park: un territorio naturale che amplia la varietà degli ambienti esplorabili.

Questa diversità è probabilmente una delle scelte più interessanti. GTA Vice City, nel 2002, era legato soprattutto all’immaginario degli anni Ottanta, mentre GTA VI presenta una Vice City contemporanea e un mondo più vasto.

Vice City in un’immagine promozionale ufficiale di Rockstar Games. © Rockstar Games / Take-Two Interactive.

Non è invece corretto assegnare alla mappa una dimensione precisa in chilometri quadrati basandosi su ricostruzioni dei fan. L’ampiezza reale e il funzionamento di ogni area potranno essere valutati con maggiore precisione quando il gioco sarà disponibile.

Per chi vuole riscoprire le origini della città, la raccolta GTA: The Trilogy – The Definitive Edition permette di cercare una versione moderna dei capitoli GTA III, Vice City e San Andreas. Controllate la piattaforma e i giochi inclusi nell’offerta.

Cosa sappiamo davvero del gameplay di GTA 6?

I trailer e la lunga presentazione ufficiale hanno mostrato una grande varietà di ambientazioni, personaggi, veicoli e attività. Ma non tutte le meccaniche sono state spiegate nel dettaglio.

La struttura narrativa annunciata ruota intorno a Jason e Lucia, mentre l’esperienza single player è al centro delle comunicazioni ufficiali sul lancio.

Rockstar ha presentato GTA VI come un’esperienza sviluppata per la generazione attuale di console, con particolare attenzione alla densità degli ambienti e al realismo visivo.

Fra gli elementi comunicati direttamente dall’azienda c’è anche l’obiettivo tecnico di 30 fotogrammi al secondo sulle console supportate. Rockstar ha inoltre annunciato miglioramenti grafici specifici per PlayStation 5 Pro, fra cui una maggiore chiarezza dell’immagine attraverso PSSR e ombre ray tracing esclusive di quella console.

Questo non significa che possiamo affermare in anticipo come ogni scena si comporterà nella versione finale, né che esistano modalità grafiche aggiuntive non annunciate.

Si potranno utilizzare liberamente Jason e Lucia?

La presenza di due protagonisti è confermata. I dettagli esatti sulle modalità di passaggio tra i personaggi, sulle missioni condivise e sull’eventuale libertà di controllo nelle diverse situazioni vanno invece descritti attenendosi a quanto mostrato ufficialmente, senza dedurre regole generali da pochi filmati.

Lo stesso vale per il sistema di polizia, la gestione dell’economia, l’intelligenza artificiale dei passanti e le attività secondarie: sono aspetti fondamentali per GTA, ma richiedono prove di gioco o spiegazioni ufficiali specifiche.

Per un confronto con un altro grande mondo aperto Rockstar potete rileggere la nostra recensione di Red Dead Redemption 2, che approfondisce l’interazione con i personaggi, l’esplorazione e il livello di dettaglio dell’ambientazione.

GTA 6 Standard o Ultimate Edition? E perché nella confezione non c’è il disco?

Al lancio sono previste due edizioni principali: Standard Edition e Ultimate Edition.

GTA VI Standard Edition Comprende il gioco base ed è la scelta più semplice per chi vuole seguire l’avventura di Jason e Lucia senza acquistare contenuti aggiuntivi. Può essere proposta in formato digitale oppure nella confezione con codice di download.

GTA VI Ultimate Edition È un’edizione digitale con contenuti extra dedicati a veicoli, armi, abbigliamento e altre personalizzazioni collegate alla storia. Rockstar permette anche di acquistare separatamente l’aggiornamento Ultimate per chi possiede già la Standard.

Per conoscere il contenuto preciso delle due versioni conviene consultare la pagina ufficiale di confronto delle edizioni, evitando di confondere contenuti dell’Ultimate con bonus disponibili per tutti gli acquirenti idonei.

La versione fisica di GTA VI non contiene il disco

Questo dettaglio merita particolare attenzione. Rockstar specifica che la versione venduta in confezione, disponibile nei negozi dal 12 novembre, contiene un codice per scaricare il gioco e non un disco ottico.

Chi vuole un prodotto fisico da conservare deve quindi sapere che la presenza della scatola non implica la presenza del gioco su supporto.

È una distinzione importante anche per chi compra pensando alla possibilità di rivendere, prestare o trasferire facilmente la propria copia. Prima dell’acquisto bisogna controllare le condizioni di utilizzo e associazione del codice.

Quali sono i bonus del preordine?

Rockstar ha presentato il Vintage Vice City Pack, un pacchetto che richiama l’estetica dei vecchi GTA e include contenuti come veicoli, abbigliamento e personalizzazioni.

La promozione ufficiale riguarda i preordini e gli acquisti idonei effettuati prima del 20 novembre 2026. Per i dettagli del singolo acquisto conviene verificare il negozio e la piattaforma.

I preordini digitali idonei comprendono anche un mese di GTA+, secondo le condizioni comunicate da Rockstar.

Quanto spazio serve per GTA 6 e come preparare PS5 o Xbox?

Per chi ha già acquistato il gioco, la questione più urgente potrebbe non essere la storia, ma lo spazio disponibile sulla console.

Rockstar ha comunicato che l’installazione del file di precaricamento può richiedere fino a 212 GB, a seconda del dispositivo.

Il precaricamento digitale è disponibile dal 10 novembre 2026. Chi possiede una versione con codice nella confezione può iniziare la procedura dopo aver ricevuto e riscattato il codice, nel rispetto delle condizioni previste.

Per prepararsi al lancio conviene quindi controllare:

che la console sia aggiornata e collegata a Internet;

che l’account utilizzato sia quello corretto per il riscatto o l’acquisto;

che ci sia spazio libero sufficiente per il download e l’installazione;

che il precaricamento sia stato completato;

che eventuali aggiornamenti del gioco siano disponibili prima dell’avvio.

Se lo spazio della PS5 è insufficiente, si possono confrontare gli SSD M.2 da 2 TB compatibili con PlayStation 5 e dotati di dissipatore. È essenziale verificare i requisiti Sony: non ogni unità M.2 è automaticamente adatta all’installazione interna.

Per console Xbox Series X|S vanno invece considerate le schede di espansione dello spazio di archiviazione compatibili con Xbox Series X|S, distinguendole dai normali dischi USB esterni.

La quantità di spazio necessaria potrebbe cambiare nel tempo con gli aggiornamenti. Il dato di 212 GB è il riferimento comunicato per la fase di precaricamento, non una garanzia sulle dimensioni di ogni futura installazione.

GTA VI Online e versione PC: quali informazioni sono confermate?

Il successo di GTA Online ha reso inevitabile una domanda: il nuovo capitolo avrà fin dal primo giorno una modalità online analoga?

Le comunicazioni ufficiali sul lancio pongono al centro l’esperienza single player. Non è quindi corretto indicare una data specifica per un eventuale nuovo GTA Online o descriverne le modalità senza informazioni esplicite e definitive.

Allo stesso modo, una data di uscita per PC non è stata annunciata nel calendario iniziale. Le piattaforme ufficialmente indicate per il 19 novembre sono PS5 e Xbox Series X|S.

Per chi segue la serie da anni, GTA V rimane il punto di confronto più naturale. Si può anche cercare Grand Theft Auto V nell’edizione per PlayStation 5, ricordando che è un titolo distinto e non un aggiornamento gratuito a GTA VI.

GTA 6: le domande più frequenti prima dell’uscita

GTA 6 uscirà davvero il 19 novembre 2026?

Sì. Al 16 novembre 2026 questa è la data confermata da Rockstar Games e ribadita da Take-Two Interactive.

GTA 6 esce anche per PS4?

No. PlayStation 4 non è fra le piattaforme annunciate per il lancio.

GTA 6 sarà disponibile su PC?

Non è stata comunicata una data PC. La prima uscita è prevista su PS5 e Xbox Series X|S.

GTA 6 avrà due protagonisti?

Sì. Jason Duval e Lucia Caminos sono i personaggi principali presentati ufficialmente.

La versione in scatola contiene il disco?

No. Rockstar specifica che la confezione contiene un codice per il download.

Quanto spazio serve?

Il precaricamento può richiedere fino a 212 GB, a seconda della console.

La storia è collegata a GTA Vice City del 2002?

Il nuovo capitolo riprende la città e alcuni elementi della sua identità culturale, ma non è corretto parlare di seguito diretto della storia di Tommy Vercetti senza una conferma narrativa.

Si sa già quanto dura GTA VI?

Non esiste ancora una durata completa della campagna verificata attraverso una prova del gioco finale. Le stime circolate online non devono essere considerate dati ufficiali.

GTA 6: cosa controllare prima di iniziare a giocare

Il ritorno a Vice City è sicuramente uno degli eventi videoludici più attesi degli ultimi anni, ma il motivo più interessante per seguire GTA VI non è soltanto la dimensione del mondo di gioco o il miglioramento grafico.

Rockstar ha costruito l’identità della nuova avventura intorno a due personaggi che devono restare uniti in un ambiente criminale sempre più complicato. Jason e Lucia potrebbero quindi offrire una prospettiva diversa rispetto alle storie che la serie ha raccontato in passato.

Prima di iniziare, però, il consiglio è semplice: verificate la console supportata, controllate l’edizione, fate attenzione alla confezione senza disco e liberate spazio sufficiente.

Il resto — dalla qualità delle missioni alla varietà delle attività secondarie, fino alle reali possibilità offerte dal mondo aperto — sarà molto più interessante valutarlo dopo aver giocato, anziché costruire aspettative su promesse mai fatte.

E voi siete pronti a tornare a Vice City? Giocherete su PlayStation 5 oppure su Xbox Series X|S? E cosa vi incuriosisce maggiormente: la storia di Jason e Lucia oppure l’esplorazione di Leonida? Fatecelo sapere nei commenti.

Tre accessori utili per prepararsi a GTA VI Prima di acquistare nuovi accessori, controllate quelli che già possedete: non è necessario cambiare controller o cuffie per giocare. Controller PlayStation 5: per chi desidera un secondo pad, è possibile cercare il DualSense originale Sony per PS5, verificando venditore e compatibilità.

per chi desidera un secondo pad, è possibile cercare il DualSense originale Sony per PS5, verificando venditore e compatibilità. Controller Xbox: per le console Microsoft potete confrontare i controller wireless Microsoft compatibili con Xbox Series X|S.

per le console Microsoft potete confrontare i controller wireless Microsoft compatibili con Xbox Series X|S. Cuffie da gioco: per chi vuole giocare senza disturbare gli altri, una ricerca di cuffie con collegamento da 3,5 mm compatibili con PS5 e Xbox è un punto di partenza. Verificate sempre le caratteristiche specifiche del modello. I collegamenti aprono ricerche Amazon.it. Prima dell’acquisto è opportuno controllare modello, compatibilità, disponibilità, prezzo e condizioni di vendita.