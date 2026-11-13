Chi è il Cavaliere d’Oro più forte? Il verdetto dei fan e la verità su Shaka

Chi è il Cavaliere d’Oro più forte dei Cavalieri dello Zodiaco? Se la risposta fosse così semplice, i fan di Saint Seiya avrebbero smesso di discuterne decenni fa. Shaka della Vergine sembra possedere tecniche quasi divine, Saga dei Gemelli ha una potenza devastante e Dohko della Bilancia porta con sé un’esperienza che gli altri Gold Saint possono soltanto immaginare. Ma chi merita davvero il primo posto?

La domanda ha una storia speciale per MangaForever. Nel 2015 chiedemmo direttamente ai nostri lettori di scegliere il Cavaliere d’Oro più potente. Il risultato fu netto: Shaka della Vergine arrivò primo con 301 voti, davanti a Saga con 202 e Dohko con 119. A distanza di anni, però, vale la pena chiedersi se quel verdetto regga anche a un confronto con ciò che vediamo nel manga di Masami Kurumada.

Per rileggere la storia dall’inizio e confrontare personalmente i poteri dei Gold Saint, un punto di partenza è Saint Seiya Final Edition 1 di Star Comics (ISBN 9788822637987), che include anche l’Episode 0.

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Una precisazione è fondamentale: non esiste una tabella ufficiale che assegni un valore numerico definitivo a tutti i Cavalieri d’Oro e risolva ogni possibile combattimento. Possiamo però confrontare poteri, imprese e limiti dei personaggi. E arrivare a una conclusione.

Chi è il più forte? La risposta in breve Il preferito dei lettori MangaForever: Shaka della Vergine, vincitore del sondaggio del 2015.

Shaka della Vergine, vincitore del sondaggio del 2015. Il rivale più pericoloso: Saga dei Gemelli, soprattutto per potenza offensiva e versatilità.

Saga dei Gemelli, soprattutto per potenza offensiva e versatilità. Il candidato con più esperienza: Dohko della Bilancia, sopravvissuto alla precedente Guerra Sacra.

Dohko della Bilancia, sopravvissuto alla precedente Guerra Sacra. Il nostro verdetto: Shaka resta una scelta difendibile, ma non è un vincitore incontestabile in ogni scenario.

Il sondaggio MangaForever: i lettori avevano già scelto il più forte

Il 5 maggio 2015 MangaForever pubblicò i risultati di un sondaggio dedicato ai Cavalieri d’Oro. La redazione dichiarò di aver raccolto 1.005 voti, dando voce agli appassionati che volevano stabilire quale Gold Saint fosse superiore agli altri.

Il podio fu questo:

Il podio dei lettori di MangaForever nel 2015 Shaka della Vergine: 301 voti. Saga dei Gemelli: 202 voti. Dohko della Bilancia: 119 voti.

Il risultato non arrivò dal nulla. Poco prima avevamo pubblicato anche una Top 5 dei Cavalieri d’Oro più forti secondo MangaForever. Quella classifica aveva acceso il confronto, portando poi al voto dei lettori.

Ma attenzione: un sondaggio misura le preferenze dei partecipanti, non stabilisce una verità canonica. Il fatto che Shaka abbia vinto dimostra quanto il personaggio sia considerato potente dai fan, non che sconfiggerebbe automaticamente qualsiasi altro Cavaliere in un duello.

È qui che la discussione diventa davvero interessante.

Per seguire le battaglie del Grande Tempio nelle tavole originali, potete cercare i volumi della Saint Seiya Final Edition dedicati alla saga del Santuario: controllate la numerazione della collana prima di acquistare.

Perché Shaka della Vergine può essere considerato il Cavaliere d’Oro più forte?

Shaka è uno dei personaggi più impressionanti dell’intero manga. Il Cavaliere della Vergine viene associato a un livello di consapevolezza spirituale eccezionale e possiede tecniche che non si limitano a colpire fisicamente l’avversario.

La sua arma più temuta è il Tenbu Horin, spesso conosciuto dai fan italiani attraverso l’adattamento televisivo come Sacro Virgo. La tecnica permette a Shaka di privare progressivamente il nemico dei sensi, rendendo estremamente difficile reagire.

Questo è il punto che lo rende un avversario così particolare. Uno scontro non si decide soltanto da chi può sprigionare più energia: conta anche la possibilità di impedire all’altro di combattere nelle condizioni abituali.

Lo scontro con Ikki dimostra che Shaka è imbattibile?

Durante la saga delle Dodici Case, Shaka affronta Ikki di Phoenix. Il combattimento è fondamentale per comprendere sia la potenza del Gold Saint sia il funzionamento dei suoi limiti.

Shaka mette in difficoltà Ikki attraverso un controllo devastante dei sensi. Ma Phoenix riesce a trovare una risposta estrema, spingendo il proprio Cosmo oltre i limiti che sembravano possibili.

Il risultato non dimostra che Ikki sia semplicemente più forte di Shaka. Dimostra qualcosa di più importante per qualsiasi classifica di Saint Seiya: anche una tecnica apparentemente insuperabile può incontrare una risposta in circostanze eccezionali.

La prova decisiva arriva nella saga di Hades

Nel ciclo di Hades, Shaka affronta Saga, Camus e Shura. Il confronto è fra i momenti che meglio illustrano la sua pericolosità.

I tre avversari arrivano a ricorrere all’Athena Exclamation, una tecnica proibita che combina il Cosmo di tre Cavalieri d’Oro. È uno degli elementi più forti a favore della Vergine: Shaka costringe avversari di altissimo livello a utilizzare una risorsa straordinaria.

Non significa però che Shaka abbia sconfitto individualmente Saga, Camus e Shura in tre duelli separati. Il combattimento ha circostanze narrative precise e non può essere trasformato in una semplice operazione matematica.

Un altro elemento centrale è il rapporto di Shaka con l’ottavo senso, essenziale nella saga degli Inferi. Anche questo contribuisce alla sua reputazione, ma non è corretto ridurre l’ottavo senso a un normale potenziamento della forza fisica.

Chi preferisce il collezionismo può confrontare il Saint Cloth Myth EX Virgo Shaka Revival Version di Bandai, verificando versione, accessori e autenticità del venditore: le ristampe e le edizioni speciali non sono intercambiabili.

Saga dei Gemelli: il Cavaliere che potrebbe battere Shaka

Se Shaka rappresenta il controllo e l’annullamento delle possibilità dell’avversario, Saga rappresenta una combinazione impressionante di potenza offensiva e tecniche difficili da contrastare.

Durante la saga del Santuario, Saga è il principale antagonista della storia. Il suo ruolo non dipende soltanto dall’inganno attraverso il quale ha preso il controllo del Grande Tempio, ma anche dalla sua effettiva capacità di affrontare i protagonisti.

Il suo attacco più riconoscibile è la Galaxian Explosion, una tecnica che richiama una devastante esplosione cosmica. A questa si aggiunge l’Another Dimension, capace di trascinare l’avversario in un’altra dimensione.

Queste abilità rendono Saga particolarmente pericoloso perché può affrontare un nemico sia attraverso un attacco diretto sia alterando radicalmente le condizioni dello scontro.

Perché molti fan mettono Saga davanti a Shaka?

La risposta riguarda soprattutto il criterio utilizzato per giudicare la forza.

Se consideriamo il controllo dei sensi e la capacità di neutralizzare l’avversario, Shaka presenta argomenti formidabili. Se privilegiamo invece l’impatto offensivo, l’arsenale di Saga diventa difficilissimo da ignorare.

La domanda corretta, quindi, non è soltanto chi possieda l’attacco più spettacolare, ma chi riuscirebbe a imporre per primo il proprio modo di combattere.

Saga avrebbe la possibilità di mettere sotto pressione Shaka con una potenza enorme. Shaka potrebbe cercare di privare Saga dei mezzi necessari per reagire. Nessuno dei due risultati è automaticamente garantito.

Anche la figure del rivale è disponibile in più varianti: nella ricerca Amazon dedicata ai Myth Cloth EX Gemini Saga controllate se l’inserzione riguarda il Saga classico, una versione Revival o un’edizione diversa.

Dohko della Bilancia: e se il più forte fosse il Vecchio Maestro?

Il terzo posto nel sondaggio MangaForever apparteneva a Dohko della Bilancia, conosciuto dagli spettatori italiani anche come il Vecchio Maestro di Sirio.

Il suo principale vantaggio non è una tecnica che appare immediatamente superiore a tutte le altre. È la combinazione fra esperienza, padronanza del Cosmo e conoscenza delle guerre combattute dai Saint di Atena.

Dohko è uno dei sopravvissuti della precedente Guerra Sacra contro Hades, insieme a Shion. Questo gli permette di rappresentare una continuità tra generazioni di Cavalieri che quasi nessun altro personaggio possiede.

Le armi della Bilancia cambiano il confronto?

L’armatura della Bilancia custodisce armi straordinarie, il cui utilizzo è sottoposto a precise restrizioni. Non possono essere considerate semplicemente equipaggiamento che Dohko è sempre libero di impiegare in qualsiasi duello.

Questa distinzione è fondamentale. Se immaginiamo uno scontro senza armi, la valutazione cambia rispetto a una situazione nella quale sia consentito sfruttare tutte le risorse della Cloth.

Il confronto con Shion nella saga di Hades evidenzia inoltre la statura di Dohko come combattente. Ma, anche in questo caso, la storia non offre una prova definitiva che lo collochi sempre sopra Saga o Shaka.

Il Vecchio Maestro potrebbe essere il candidato più completo per esperienza, senza essere necessariamente il primo per potenza offensiva o tecniche di neutralizzazione.

Per affiancarlo agli altri Gold Saint in una collezione, potete cercare Dohko della Bilancia nella linea Saint Cloth Myth EX di Bandai, prestando attenzione al nome esatto del modello e alle parti incluse.

Mu, Aiolia e Aiolos: perché sarebbe sbagliato dimenticarli

Parlare soltanto di tre Cavalieri significa rischiare di sottovalutare il resto delle Dodici Case.

Mu dell’Ariete possiede poteri psicocinetici e tecniche difensive che possono diventare decisive contro nemici molto potenti. La Crystal Wall e la Starlight Extinction rappresentano possibilità differenti rispetto a un semplice combattimento basato sulla forza fisica.

Aiolia del Leone è un guerriero offensivo estremamente rapido e aggressivo. Il Lightning Plasma lo rende pericoloso, soprattutto contro avversari che non riescono a contenere la pressione dei suoi colpi.

Aiolos del Sagittario, invece, è uno dei personaggi più difficili da valutare. Il suo ruolo nella storia è importantissimo, ma le occasioni per osservare le sue capacità in uno scontro completo sono più limitate rispetto ad altri Gold Saint.

Questa è una regola che dovremmo applicare a tutte le classifiche: non aver visto un personaggio combattere abbastanza non significa che sia debole. Significa che abbiamo meno elementi per confrontarlo.

Lo stesso discorso vale per gli altri Cavalieri, da Camus ad Aldebaran, fino a Milo, Shura, Deathmask e Aphrodite. L’opera presenta combattenti dotati di tecniche molto differenti: la loro efficacia dipende anche dall’avversario e dalle condizioni dello scontro.

Shaka contro Saga: chi vincerebbe davvero?

Eccoci alla domanda che probabilmente accenderà maggiormente i commenti: se Shaka e Saga combattessero uno contro uno, entrambi al massimo della forma, chi vincerebbe?

Per rispondere bisogna dichiarare le condizioni dell’ipotetico combattimento. Consideriamo le versioni del manga classico, senza introdurre potenziamenti provenienti da spin-off o interpretazioni alternative.

I vantaggi di Shaka Può attaccare la percezione e i sensi dell’avversario.

Possiede una padronanza del Cosmo fuori dal comune.

Ha dimostrato di poter affrontare situazioni estremamente sfavorevoli.

Le sue tecniche possono decidere uno scontro anche senza prevalere in un confronto puramente fisico.

I vantaggi di Saga Dispone di una potenza offensiva impressionante.

Può utilizzare attacchi con effetti differenti, come Galaxian Explosion e Another Dimension.

Ha mostrato grande resistenza e capacità di combattere in condizioni difficili.

Può mettere in pericolo un avversario prima che questo riesca a imporre le proprie tecniche.

La conclusione non è che Shaka vincerebbe dieci combattimenti su dieci. Una percentuale del genere sarebbe inventata.

Se Shaka riuscisse a imporre il Tenbu Horin, avrebbe un vantaggio enorme. Se Saga trovasse spazio per utilizzare tempestivamente la propria potenza e le tecniche dimensionali, potrebbe ribaltare completamente lo scenario.

La nostra preferenza va a Shaka per la capacità di neutralizzare l’avversario, ma Saga rimane un candidato credibile alla vittoria. È una valutazione editoriale, non una sentenza espressa da Kurumada.

Perché non possiamo mischiare tutte le serie di Saint Seiya?

La questione si complica ulteriormente quando entrano in gioco Saint Seiya: Next Dimension, The Lost Canvas, Episode G e gli altri progetti del franchise.

Queste opere possono presentare Cavalieri, epoche e livelli di potere differenti. Utilizzarle tutte contemporaneamente senza precisare la versione di ogni personaggio rischia di rendere impossibile qualsiasi confronto coerente.

Per esempio, il materiale introdotto da Next Dimension amplia il quadro narrativo rispetto alla saga originale. MangaForever ha già seguito anche la conclusione di Saint Seiya: Next Dimension.

In questo articolo abbiamo scelto deliberatamente di concentrarci sui Cavalieri d’Oro più conosciuti del manga classico. Un confronto che includa tutte le epoche e le serie meriterebbe un approfondimento distinto.

Chi vuole recuperare la parte conclusiva della storia originale può confrontare le edizioni italiane del manga di Saint Seiya che comprendono la saga di Hades: prima di ordinare, verificate la collana e i volumi effettivamente inclusi.

Il verdetto: chi è il Cavaliere d’Oro più forte?

Se dovessimo scegliere un solo nome, confermeremmo Shaka della Vergine. Non perché il risultato del sondaggio del 2015 rappresenti una classifica canonica, ma perché il suo arsenale, la padronanza del Cosmo e le imprese nella saga di Hades offrono ragioni convincenti per considerarlo il candidato più difficile da affrontare.

La nostra valutazione dei tre principali candidati sarebbe questa:

Il podio della nostra analisi Shaka della Vergine: il candidato più convincente per controllo dello scontro e tecniche di neutralizzazione. Saga dei Gemelli: il rivale più credibile, grazie a potenza offensiva e versatilità. Dohko della Bilancia: il grande veterano, capace di competere ai massimi livelli grazie all’esperienza e alla padronanza del Cosmo.

È curioso che questo giudizio coincida con il podio scelto dai lettori MangaForever nel 2015. Ma la coincidenza non significa che ogni confronto sia risolto: Saga potrebbe prevalere in determinati scenari e Dohko resta difficilissimo da misurare con precisione.

Forse è proprio questa la bellezza dei Cavalieri dello Zodiaco. La forza non è soltanto un numero: il Cosmo può spingersi oltre limiti apparentemente insuperabili, mentre tecnica, esperienza e determinazione possono cambiare il corso di una battaglia.

E ora la parola torna ai lettori: nel 2015 avevate premiato Shaka. Lo confermereste anche oggi, oppure mettereste Saga, Dohko o un altro Cavaliere al primo posto? Raccontateci la vostra scelta nei commenti, spiegando quale combattimento o quale tecnica vi ha convinto.

Tre proposte per continuare con Saint Seiya Se il confronto tra i Cavalieri d’Oro vi ha fatto venire voglia di tornare nell’universo di Kurumada, ci sono altre tre strade, differenti dalle figure e dai volumi citati nel testo. Un’altra epoca di Saint Seiya: cercate Saint Seiya: Next Dimension in italiano, verificando numerazione e lingua prima dell’acquisto.

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