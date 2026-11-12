Dan Da Dan: il capitolo 252 svela il passato di Okarun

Mentre l’anime di Dan Da Dan ha ricevuto un’accoglienza stellare su Netflix, il manga ha registrato dei cali significativi. I primi capitoli arrivati su Shonen Jump+ nell’aprile del 2021 ricevettero molta attenzione. E anche se a giugno 2026 ha raggiunto i 14 milioni di copie in tutto il mondo, molte scelte autoriali da parte di Yukinobu Tatsu sono state criticate dai lettori. Fino al capitolo 252.

⚠️ Attenzione: spoiler Da questo punto l’articolo contiene anticipazioni importanti sul capitolo 252 del manga di Dan Da Dan, non ancora adattato nell’anime.

Un capitolo fondamentale per Okarun

Disponibile su MangaPlus, in inglese, l’ultimo appuntamento si è rivelato illuminante. È interamente dedicato al passato di Okarun. Prendendosi una pausa dalla situazione caotica in cui si trovano i protagonisti, l’autore dipinge un flashback toccante. Sappiamo che attualmente, e da diverso tempo, Okarun è senza i poteri della Turbo Granny. Particolarità che ha causato la sua parziale trasformazione in un oni spaventoso.

Per scoprire come è iniziata la storia di Okarun e Momo è possibile consultare il primo volume italiano di DanDaDan pubblicato da J-POP Manga, verificando l’edizione proposta.

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Quasi con l’intento di mostrare il lato più umano e sensibile di Okarun, quindi, Tatsu ha pensato al capitolo 252. Un piccolo Ken Takakura ascolta la madre mentre lei gli spiega di doversene andare, e di star per sposare un altro uomo. I suoi genitori non erano legati ufficialmente, e vedendo nella madre un’espressione quasi di rifiuto di quella vita, il piccolo Ken rimase col padre.

La solitudine e la passione per gli alieni

Ma poco tempo dopo era chiaro che nemmeno a lui importava poi molto del figlio. Tra giornate trascorse ad affrontare bulli, scappare da loro dopo scuola, e cene fredde consumate da solo, Okarun crebbe con la certezza che c’era qualcosa di sbagliato in lui. Non riusciva a legare con nessuno. E un giorno, scappando per l’ennesima volta dai compagni, ritrovò un piccolo magazine. “Come diventare amico di un alieno”, il titolo lo colpì e iniziò subito a cercare di contattare forme di vita extraterrestri.

L’incontro che ha cambiato tutto

E quando il padre divenne anche violento l’unica via di fuga era proprio quella rivista. Stanco di quella vita, anni dopo, Okarun arrivò al limite. Iniziò a fare pensieri negativi e distruttivi, contro sé stesso e contro i compagni. Sperando in un miglioramento tornò a scuola, e un giorno si ritrovò a parlare con Momo Ayase.

Un capitolo denso di momenti silenziosi, tavole dolorose, profonde. Tutto per sottolineare quanto l’arrivo di Momo sia stato fondamentale nella vita di Okarun. E di come la perdita di memoria di lei sia ancora più devastante per il ragazzo. Dopo cinque anni dal debutto di Dan Da Dan abbiamo finalmente scoperto il passato, tragico, di Ken.