Godzilla contro l’Universo Marvel: la recensione dei sei crossover

Apparso per la prima volta nell’omonimo film del 1954, Godzilla è diventato ben presto una vera e propria “istituzione” in Giappone: un personaggio talmente amato e conosciuto, da poter essere paragonato al Topolino di Walt Disney per noi occidentali.

La sua fama, comunque, non tardò a espandersi in tutto il mondo, dato che i film e telefilm a lui dedicati furono presto esportati anche all’estero, riscuotendo grande successo, fintanto che anche Hollywood volle avere il “suo” Godzilla, producendo blockbuster ad alto budget, che lo hanno definitivamente consacrato in tutto il globo.

Ma cos’è, in pratica, Godzilla ??? A differenza del succitato personaggio Disney e dei suoi amici, Godzilla è un animale gigantesco e tutt’altro che rassicurante: un kaiju, come vengono chiamati nel Sol Levante questi enormi mostri inquietanti, pronti a distruggere con il loro passaggio tutto ciò che incontrano…!

Godzilla, però, rappresenta anche qualcosa di più, che va ben oltre il suo aspetto minaccioso: incarna infatti il pericolo e gli effetti nefasti della guerra atomica (che i giapponesi, ahimé, ben conoscono), essendo stato lui stesso risvegliato, e trasformato, dalle radiazioni nucleari. Con il passare degli anni, però, è stato rimarcato sempre di più il suo aspetto “eroico”, che da presunta minaccia lo ha trasformato nel salvatore dell’umanità, scontrandosi con creature ancora più pericolose di lui e dalle intenzioni tutt’altro che pacifiche.

Il cosiddetto “Re dei Mostri”, come fu soprannominato proprio negli USA, in genere non ha meri scopi distruttivi o catastrofici, ma vuole semplicemente proteggere sé stesso e il suo/nostro pianeta: che si tratti di terrificanti mostri o uomini senza scrupoli, a capo di eserciti o potenti multinazionali, Godzilla non si fa problemi a spazzar via tutto ciò che considera malvagio e pericoloso.

Con queste premesse, il kaiju più famoso della Terra sarebbe diventato ancora più pop e amato, anche da bambini e adolescenti, tanto che persino la Marvel decise di dedicargli una serie a fumetti, nel 1977, dove avrebbe interagito anche coi famosi supereroi della casa editrice. Dopo quasi cinquant’anni, la nipponica Toho ha deciso di rinnovare la partnership con la Marvel, approvando la produzione di sei albi one-shot, che avrebbero visto Godzilla alle prese con alcuni dei personaggi principali della Casa delle Idee.

La particolarità di questi racconti è che si svolgono tutti in decadi temporali differenti, a partire dagli anni Sessanta fino ai giorni nostri, per cui anche lo stile e il design dei personaggi si rifarà a quel preciso periodo storico, che i “veri credenti” marvelliani certamente riconosceranno…

⚠️ Attenzione: spoiler La recensione contiene anticipazioni su personaggi, sviluppi e momenti importanti dei sei racconti.

Godzilla vs. I Fantastici Quattro

Iniziamo con Godzilla Vs. I Fantastici Quattro, realizzato da Ryan North (attuale scrittore del Quartetto) e un veterano della matita come John Romita Jr.. Trattandosi della storia ambientata negli anni Sessanta, è anche quella più deliziosamente retrò, dove si respira a pieno quel sense of wonder tipico di quegli sfavillanti anni, quando Stan Lee e Jack Kirby incantavano i lettori con roboanti frasi a effetto e azione spettacolare.

I fan del Re dei Mostri, invece, potranno ammirare uno dei suoi più noti avversari: il drago a tre teste King Ghidorah, che qui diventa addirittura il nuovo araldo di Galactus (e sì, ci sarà anche Silver Surfer !). Al solito, quindi, da iniziale minaccia, Godzilla diventerà l’unico essere in grado di fermare Ghidorah, con l’aiuto ovviamente dell’inossidabile Famiglia Marvel, la quale farà di tutto per salvare il pianeta.

Una storia d’altri tempi, insomma, da leggere tutta d’un fiato e con la mente rivolta al passato, quando si badava meno alle imprecisioni tecniche del disegnatore o alle iperboli linguistiche del narratore, per lasciarsi trasportare in un mondo di pura fantasia, colori sgargianti e personaggi improbabili…!

Godzilla vs. Hulk

Passiamo poi ai più sfrontati anni Settanta in Godzilla Vs. Hulk, dove lo scrittore Gerry Duggan mette alle calcagna del kaiju l’impavido generale “Thunderbolt” Ross, convinto che la minaccia del Pelleverde nel frattempo sia passata. Con l’aiuto dell’inquietante Dr. Demonicus, uno scienziato pazzo ripescato proprio dalla serie a fumetti anni Settanta di Godzilla, Ross cercherà di attirare il Nostro, facendo intrappolare il suo amico Mothra (una specie di gigantesca falena) nella ragnatela del mastodontico aracnide Kumonga, manovrato a distanza dagli umani.

Non contenti, il generale e il malefico dottore scaglieranno contro il Re dei Mostri anche i famosi Mechagodzilla, ovvero delle sue versioni robotiche create appositamente per distruggerlo, oltre a uno spaventoso kaiju informe, frutto dei sadici esperimenti di Demonicus con i mostri da lui catturati nel corso degli anni.

Se a questo aggiungete l’inevitabile ritorno del Gigante di Giada marvelliano, potrete già capire che non ci sarà da annoiarsi, in questo scontro senza esclusione di colpi tra mostri e creature di ogni tipo, per di più disegnate dal nostro infaticabile Giuseppe Camuncoli, il quale ci sbalordirà con tavole ricche di azione e un character design molto fedele ai celebri personaggi della Toho.

Godzilla vs. Spider-Man

Joe Kelly, invece, il brillante scrittore di The Amazing Spider-Man, riprende in mano il suo personaggio anche per Godzilla Vs. Spider-Man, sfruttando proprio il periodo in cui si svolge il racconto, quando il nostro Tessiragnatele indossava da poco il simbiotico costume nero, recuperato sul pianeta Battleworld. Proprio il simbionte alieno (che adesso tutti conosciamo come Venom) farà la differenza in questa battaglia, impossessandosi addirittura del gigantesco kaiju !

Trattandosi di una storia fuori continuity, Kelly sostanzialmente riscrive le origini del simbionte e del suo legame con Spidey, visto che quest’ultimo si renderà presto conto della pericolosità del costume alieno, e proverà a sconfiggerlo, persino con l’inaspettato aiuto di Godzilla. Il finale, poi, è un vero colpo da maestro dello scrittore, che anche stavolta conferma la sua genialità e la sua inconfondibile ironia, mettendo a confronto, tra l’altro, le due spasimanti di allora di Peter Parker, ovvero Mary Jane e la Gatta Nera, con simpatici siparietti al vetriolo.

Nick Bradshaw, già autore della miniserie Spidey, ambientata durante i primi passi del Tessiragnatele come supereroe, confeziona tavole spettacolari e potenti, che fondono il gusto classico con quello moderno, dimostrandosi attento a particolari come pettinature e abbigliamento tipico degli anni Ottanta, che riportano alla memoria vecchi videoclip di Madonna o serie tv come Fame.

Godzilla vs. X-Men

Passando al racconto successivo, invece, dobbiamo prima pensare a quale sia una delle formazioni più riconoscibili degli X-Men, anche a livello grafico, escludendo quelle cinematografiche: la risposta è senza dubbio quella del cartoon anni Novanta, che non a caso ha goduto di un revival sulla piattaforma Disney +, già arrivato alla seconda stagione.

Quale migliore occasione, dunque, per far incontrare proprio quei pupilli di Xavier (nello specifico Ciclope, Jean Grey, Bestia, Tempesta, Wolverine e Gambit) con Godzilla, in una storia scritta dal co-creatore di Deadpool, Fabian Nicieza.

Costretti a volare direttamente in Giappone, per aiutare il loro amico mutante Sole Ardente e una potente multinazionale, che sembra avere qualcosa da nascondere… gli Uomini X si serviranno del Super-Adattoide, una specie di automa composto da molecole instabili, in grado di replicare qualsiasi superpotere.

Questo improbabile essere di colore verde, frutto della fervida immaginazione di Stan Lee e Jack Kirby, in pratica fonderà insieme tutti i poteri degli X-Men, che telepaticamente lo guideranno e lo scaglieranno contro Godzilla. Peccato che nel frattempo spunti fuori anche la Tri-Sentinellamechakaiju, che già dal nome dovrebbe dire tutto: un gigantesco kaiju robotico, fusione di Battra, Biollante e Fire Rodan, tre vecchie conoscenze di Zilla unite dalla stessa tecnologia delle Sentinelle, i famigerati robot caccia-mutanti.

La storia dunque si ripete: i veri mostri non sono quelli che crediamo, ma piuttosto gli umani che cercano di abbatterli, e gli X-Men purtroppo capiscono bene cosa significhi sentire addosso l’odio e il pregiudizio della gente, pur dimostrando le loro buone intenzioni.

Da navigato scrittore, Nicieza confeziona un’avventura che racchiude perfettamente tutti (o quasi) i leitmotiv di questi personaggi, per di più supportato da un altro artista di casa nostra dal tratto impeccabile, come Emilio Laiso, che porta alta la bandiera italica, realizzando tavole esplosive e dirompenti.

Approfondimento MangaForever: Godzilla contro gli X-Men nella loro versione anni Novanta.

Godzilla vs. Avengers

Gli anni Duemila, invece, significano Nuovi Avengers e un approccio molto più moderno alla narrazione, con continui scambi di battute e sceneggiature più ad ampio respiro, dal taglio cinematografico. Era sostanzialmente lo stile di scrittura introdotto da Brian M. Bendis, che all’epoca rivoluzionò le fila dei Vendicatori, inserendo anche personaggi come Spider-Man e Wolverine, fino ad allora sempre restii a far parte di un supergruppo.

Godzilla Vs. Avengers però non è scritta da Bendis, ma da David F. Walker, che in qualche modo ne fa le veci, imbastendo un racconto molto serrato e divertente, dove non c’è una narrazione lineare, ma degli eventi che vengono mostrati a spezzoni, attraverso un interrogatorio portato avanti dall’allora vicedirettore dello S.H.I.E.L.D., Maria Hill.

Dall’altro lato del tavolo ci saranno proprio gli Avengers, ovvero Capitan America, Iron Man, Spider-Man, Wolverine, Luke Cage e Spider-Woman, che tenteranno di spiegare come hanno gestito l’incontro/scontro tra Godzilla e un altro famoso “kaiju” del mondo Marvel, quale il drago Fin Fang Foom. A cercare di domare i due mostri arriverà anche il super androide Jet Jaguar, personaggio molto caro agli appassionati di Godzilla, stavolta guidato da uno scapestrato trio di giovani “acchiappa-kaiju”, anche loro messi sotto torchio dalla Hill.

Come detto prima, questo racconto si distingue più che altro per i dialoghi brillanti e una narrazione agile e incalzante, condita da una buona dose di azione e ironia. Georges Jeanty non brilla particolarmente ai disegni, ma porta a casa il compito in maniera dignitosa, trasmettendo comunque la freschezza e il brio della storia.

Godzilla vs. Thor

Concludiamo in grande stile con uno scontro tra titani, realizzato da due autori altrettanto forti. Jason Aaron porta in scena uno dei personaggi che più gli ha dato fortuna, il mitico Thor, e si riaggancia anche alla sua discussa run del Punitore, nella quale Frank Castle diventava il Pugno della Bestia, ovvero l’emissario terreno del demone idolatrato dalla Mano, la famosa setta di ninja assassini creata da Frank Miller.

Ebbene, dopo la delusione di Punisher, l’Arcisacerdotessa della Mano decide di puntare parecchio più in alto, facendo prendere il posto di Castle proprio a Godzilla, per portare morte e distruzione nel mondo. L’unico in grado di fermare questo kaiju, ormai privo di qualsiasi freno, è il Dio del Tuono, che dovrà attingere a tutta la sua potenza divina per poter avere la meglio sulla creatura.

Quando però Godzilla diventerà un vero e proprio “Macellatore di Dei” (chi ha seguito la run di Aaron su Thor sa bene a cosa ci riferiamo…), l’asticella dello scontro si alzerà ancora di più, e l’impatto sarà davvero devastante, per entrambi. Una battaglia epica, che sembra non finire mai, tra due esseri apparentemente imbattibili e inarrestabili, che di certo non si tireranno indietro fintanto che uno dei due cadrà, pur di affermare la propria supremazia.

Aaron imbastisce questa battaglia senza tempo, supportato dal tratto energico e raffinato di Aaron Kuder, che sforna tavole di grande impatto visivo, grazie anche alla colorazione vivida e accesa di Jesus Aburtov. Il loro è un Godzilla diverso da tutti gli altri, in quanto non più padrone di sé stesso, e quindi privo di qualsiasi intento nobile o pacifico: un “vero” mostro, stavolta, pronto solo a distruggere, proprio come l’”incubo atomico” che gli uomini pensavano fosse sempre stato…!

Godzilla contro l’Universo Marvel: il volume Panini

Questi sei racconti one-shot sono raccolti nel volume Godzilla contro l’Universo Marvel, edito da Panini, per la gioia dei tanti appassionati del Re dei Mostri nipponico, che qui potranno ritrovarlo rappresentato in maniera fedele, insieme a tanti altri personaggi del suo universo, e ovviamente ai mitici supereroi della Casa delle Idee.

Un connubio non così scontato, considerando che Godzilla non parla (al massimo spara raggi distruttivi dalla bocca !) ma nonostante questo riesce a interagire, per quanto possibile, con gli altri eroi protagonisti, in storie estremamente godibili e piacevoli da leggere, sia a livello grafico che narrativo.

Leggi anche su MangaForever: Godzilla affronta Thor e gli Avengers e la nostra guida ai fumetti e ai collezionabili di Godzilla.

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