Il Signore degli Anelli: cosa manca nei film rispetto ai libri?

Avete visto le versioni estese del Signore degli Anelli e pensate di conoscere ormai tutta la storia? Nei libri vi aspettano ancora un personaggio sul quale l’Anello sembra non avere presa, un viaggio tra tombe antiche e un ritorno a casa molto meno rassicurante. Le differenze tra il romanzo di J. R. R. Tolkien e la trilogia di Peter Jackson non riguardano soltanto qualche scena tagliata: cambiano anche le scelte dei personaggi e il significato di alcuni passaggi.

I film conservano il cuore del viaggio della Compagnia, ma lo raccontano attraverso una selezione precisa. Per scoprire cosa manca bisogna quindi distinguere tra episodi eliminati, ruoli redistribuiti e vicende riscritte. E no, le edizioni estese non recuperano tutto.

Attenzione agli spoiler: il confronto comprende il finale del romanzo e della trilogia cinematografica.

Il confronto in breve Tom Bombadil e i Tumulilande scompaiono dal viaggio cinematografico degli hobbit.

scompaiono dal viaggio cinematografico degli hobbit. Faramir, Arwen e l’Esercito dei Morti hanno ruoli o comportamenti differenti rispetto al romanzo.

hanno ruoli o comportamenti differenti rispetto al romanzo. La liberazione della Contea, uno degli episodi decisivi del finale, non compare neppure nelle versioni estese.

Per seguire il confronto potete cercare Il Signore degli Anelli in volume unico Bompiani su Amazon.it: l’edizione italiana identificata dall’ISBN 9788830119000, nella traduzione di Ottavio Fatica, raccoglie l’intero romanzo. Controllate l’ISBN nella scheda per distinguerla dai singoli volumi e dalle edizioni in altre lingue.

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Tom Bombadil: l’assenza più famosa, ma non l’unica

Nei film, il viaggio iniziale degli hobbit conduce rapidamente verso Brea e l’incontro con Aragorn. Nel romanzo, prima di arrivarci, Frodo e i suoi compagni attraversano una Terra di Mezzo molto più strana e meno facilmente classificabile: la Vecchia Foresta, la casa di Tom Bombadil e Baccador e i Tumulilande.

Tom è diverso dai personaggi impegnati nella guerra contro Sauron. Il suo rapporto con l’Anello non segue le regole che il lettore sta imparando a conoscere: quando lo indossa, per esempio, non scompare. Tolkien non fornisce una semplice etichetta che ne risolva definitivamente l’identità.

La sua assenza rende più diretto il viaggio cinematografico, ma elimina anche una sensazione importante: la Terra di Mezzo contiene realtà che non si lasciano spiegare soltanto attraverso lo scontro tra Sauron e i suoi avversari.

La spada di Merry non arriva da una semplice consegna di armi Nei Tumulilande, gli hobbit finiscono in pericolo e vengono salvati da Tom. È qui che ricevono antiche lame legate alle guerre contro Angmar. Una di queste accompagnerà Merry fino allo scontro con il Re Stregone. Nel libro, quindi, il suo colpo ha alle spalle una storia precisa e una particolare efficacia contro quel nemico. Il film conserva il gesto decisivo di Merry accanto a Éowyn, ma non questo percorso dell’arma.

Chi vuole approfondire il personaggio può cercare anche Le avventure di Tom Bombadil nell’edizione italiana Bompiani, ISBN 9788845299681. Attenzione però alla natura del volume: è una raccolta di sedici poesie, non un romanzo che racconta tutte le origini di Tom o sostituisce i capitoli del Signore degli Anelli.

Glorfindel, Arwen e Faramir: non sono soltanto scene mancanti

Un adattamento può eliminare un personaggio trasferendo parte delle sue azioni a un altro. È quello che succede con Glorfindel: nel romanzo è lui a incontrare Aragorn e gli hobbit durante la fuga verso Gran Burrone, dopo il ferimento di Frodo.

Nel film questo ruolo passa ad Arwen, che porta Frodo a cavallo e affronta i Nazgûl al guado. Nel libro Frodo compie l’ultimo tratto sul cavallo di Glorfindel, mentre la piena che travolge gli inseguitori dipende da Elrond, con l’intervento di Gandalf nella sua forma spettacolare.

Arwen non è un’invenzione cinematografica: cambia il modo in cui viene coinvolta nell’azione. Jackson le assegna una presenza più immediata, mentre una parte importante della sua storia con Aragorn trova spazio nelle appendici del romanzo.

Faramir prende una decisione diversa

Il caso di Faramir riguarda invece il carattere. Nelle Due torri cinematografiche, il fratello di Boromir conduce Frodo e Sam verso Osgiliath prima di lasciarli proseguire. Il film costruisce così un ulteriore passaggio di pericolo e tentazione.

Nel libro Faramir comprende la natura della missione e rinuncia all’Anello senza trascinare i due hobbit a Osgiliath. La sua capacità di riconoscere ciò che non deve desiderare emerge prima e con maggiore chiarezza.

Non manca soltanto una conversazione: cambia il percorso attraverso il quale conosciamo il personaggio. Chi ricorda soprattutto il Faramir dei film può trovare nella lettura una delle sorprese più significative del confronto.

L’Esercito dei Morti non risolve la battaglia nello stesso modo

Nel Ritorno del re cinematografico, Aragorn arriva davanti a Minas Tirith con una forza capace di travolgere il nemico: l’Esercito dei Morti. È una soluzione visivamente immediata, che lega direttamente il suo ritorno all’esito della battaglia.

Nel romanzo i Morti aiutano Aragorn contro i Corsari a Pelargir e vengono poi liberati dal loro giuramento. Non partecipano alla battaglia dei Campi del Pelennor come accade sullo schermo: sulle navi arrivano rinforzi vivi.

C’è inoltre la Grigia Compagnia, con i Raminghi del Nord, Halbarad e i figli di Elrond, Elladan ed Elrohir. La loro presenza dà al viaggio di Aragorn una dimensione collettiva che nei film viene molto ridotta.

Cosa cambia per chi legge dopo aver visto i film? La vittoria appare più legata all’incontro tra popoli, alleati e uomini provenienti da territori diversi. Aragorn resta decisivo, ma il suo ritorno non coincide con l’arrivo di un esercito spettrale che ripulisce il campo di battaglia.

La liberazione della Contea: il finale che i film non raccontano

La differenza più importante arriva quando sembra che tutto sia ormai concluso. Nel romanzo, dopo la sconfitta di Sauron, gli hobbit tornano in una Contea occupata e trasformata, dove soprusi e distruzione hanno raggiunto anche i luoghi che ricordavano sicuri.

Devono affrontare un’ultima crisi, legata a Saruman, senza poter delegare la soluzione a Gandalf o Aragorn. Il viaggio li ha cambiati e adesso devono dimostrarlo a casa propria.

Questo episodio rende concreto uno dei temi più forti del libro: vincere lontano non garantisce di ritrovare intatto ciò che si è lasciato. La maturazione degli hobbit passa anche dalla capacità di difendere e ricostruire la propria comunità.

I film non adattano questa parte. Le immagini della Contea devastata nello Specchio di Galadriel sono una visione, non il racconto del ritorno. Anche nelle edizioni estese, quindi, manca un’intera tappa dell’epilogo.

Le versioni estese recuperano tutto? No

Le versioni estese aggiungono incontri, dialoghi e passaggi utili, ma non trasformano la trilogia in una trasposizione integrale. Per esempio, nel Ritorno del re esteso trovano spazio:

La conclusione della vicenda cinematografica di Saruman , ambientata a Isengard e diversa da quella del libro.

, ambientata a Isengard e diversa da quella del libro. La Bocca di Sauron , assente dal montaggio cinematografico.

, assente dal montaggio cinematografico. Le Case di Guarigione, recuperate solo in parte rispetto allo spazio e al significato che hanno nel romanzo.

Tom Bombadil e la liberazione della Contea rimangono esclusi. Per questo, prima di confrontare una scena, bisogna chiarire quale montaggio del film si sta considerando.

Se volete orientarvi tra le confezioni disponibili, abbiamo raccolto le differenze da controllare nell’approfondimento sul Signore degli Anelli in 4K: cofanetti ed edizioni. Formato video, versione del film e tracce linguistiche sono informazioni distinte.

Vale la pena leggere il libro dopo aver visto i film?

Sì, soprattutto se cercate qualcosa di diverso da una versione più lunga della stessa esperienza. Tolkien dedica spazio ai paesaggi, alle canzoni, alla memoria dei popoli e ai racconti che i personaggi si tramandano. Il viaggio acquista un ritmo differente e la guerra si inserisce in un mondo dalla storia molto più vasta.

Conviene partire dall’inizio, anziché saltare direttamente ai capitoli assenti. Il contesto rende più comprensibili sia le scelte dei protagonisti sia il peso degli episodi che il cinema ha trasformato.

Chi preferisce iniziare con un volume separato può cercare La Compagnia dell’Anello Bompiani in italiano, ISBN 9788830105263. È la prima parte del romanzo: non va confusa con il volume unico che raccoglie l’intera opera.

Per una lettura accompagnata dalle immagini, un’alternativa è Il Signore degli Anelli illustrato da Alan Lee, ISBN 9788830104716, nell’edizione italiana Bompiani. La scelta riguarda il formato di lettura e l’apparato illustrativo, non l’aggiunta di un seguito alla storia.

Il rapporto tra pagina e schermo può cambiare molto da un’opera all’altra: lo abbiamo visto anche confrontando 2001: Odissea nello spazio e il romanzo di Arthur C. Clarke. Nel caso di Tolkien, leggere dopo i film significa scoprire soprattutto altre prospettive sui personaggi e un diverso percorso verso il finale.

Tre approfondimenti per tornare nella Terra di Mezzo I disegni di Tolkien: L’arte del Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien, ISBN 9788830118591, raccoglie disegni, mappe e materiali dell’autore. È un volume sull’immaginazione visiva di Tolkien, non un artbook della produzione cinematografica.

L’arte del Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien, ISBN 9788830118591, raccoglie disegni, mappe e materiali dell’autore. È un volume sull’immaginazione visiva di Tolkien, non un artbook della produzione cinematografica. Altre storie e materiali della Terra di Mezzo: Racconti incompiuti nell’edizione italiana Bompiani, ISBN 9788845274039, è una lettura di approfondimento per chi vuole proseguire oltre il romanzo. Non è necessario per comprendere la storia principale.

Racconti incompiuti nell’edizione italiana Bompiani, ISBN 9788845274039, è una lettura di approfondimento per chi vuole proseguire oltre il romanzo. Non è necessario per comprendere la storia principale. Il confronto con le scene aggiunte: potete cercare i cofanetti della trilogia cinematografica su Amazon.it. Prima dell’acquisto verificate la presenza delle versioni estese, dell’audio italiano e del formato compatibile con il vostro lettore.