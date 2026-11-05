Yu-Gi-Oh! in arrivo un artbook speciale per i 30 anni

Quando Kazuki Takahashi iniziò a disegnare Yu-Gi-Oh! non poteva immaginare il successo che avrebbe raggiunto. Nato solo come un esperimento episodico, in cui raccontare diversi giochi fantasiosi che affascinavano un gruppo di ragazzi, il manga riuscì a distinguersi nell’offerta di Shonen Jump. E nei primi capitoli l’inserimento del gioco di carte Duel Monsters conquistò molti lettori, che chiesero a gran voce un approfondimento delle regole.

Un gioco di successo nato per caso

Rispondendo a quelle continue richieste Takahashi ideò mostri, carte trappola, regole e meccaniche che avrebbe segnato l’effettiva nascita di uno dei più grandi giochi di carte collezionabili al mondo. Ad oggi Yu-Gi-Oh, insieme a Magic The Gathering e Pokémon TCG rappresenta un punto di riferimento nel settore. E negli anni ha segnato una buona parte della fortuna finanziaria di Konami. A proposito, ecco le carte più rare e costose di Yu-Gi-Oh!

Proprio quest’anno, il 2026, il franchise compie 30 anni e Shueisha ha deciso di inserirlo nella sua nuova iniziativa editoriale. Nelle scorse settimane, infatti, la casa editrice ha lanciato il Digiga, una nuova linea di artbook digitali dedicati alle più grandi opere pubblicate sulle sue riviste. E non poteva di certo mancare un omaggio alla storia di Yugi Muto e Seto Kaiba.

Diverse iniziative per i 30 anni della serie

Sul sito ufficiale del nuovo percorso digitale di Shueisha è stato confermato che l’artbook celebrativo di Yu-Gi-Oh sarà formato da 200 pagine interamente a colori. Tutte con illustrazioni realizzate dal maestro Takahashi, con probabili approfondimenti e commenti. E sarà disponibile presto: il 10 novembre 2026. Ricordiamo anche che nel mese di dicembre, in Giappone, si terrà la mostra speciale YU-GI-OH! ART WORKS. Un’esibizione dove saranno presenti illustrazioni, bozze e disegni di Takahashi per ripercorrere il suo prezioso lavoro e l’evoluzione del franchise.

La presentazione dell’artbook è stata accompagnata dalla diffusione della cover ufficiale. Yugi è al centro, con Seto Kaiba e Bakura Ryou ai lati. Sulla parte superiore dell’immagine si trovano invece il Drago Alato di Ra, Slifer il Drago del Cielo e l’Obelisco del Tiranno, le tre divinità egizie, tra le carte i mostri più potenti della serie. I 30 anni della serie segnano un traguardo rilevante nella storia di Yu-Gi-Oh e in molti aspettano l’annuncio di un remake o un reboot, per rivivere la storia, indimenticabile, di Yugi.