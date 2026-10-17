Magic: The Gathering, da dove iniziare e cosa comprare

Per capire da dove iniziare con Magic: The Gathering, la prima domanda da farsi è con chi giocherete. Volete imparare insieme a un amico, provare qualche partita sul computer oppure unirvi a un gruppo che gioca già a Commander? Ogni situazione porta verso prodotti diversi. Per imparare in due con le carte fisiche, il punto di partenza che consigliamo di valutare è il Kit per principianti di Fondamenti in italiano su Amazon, controllando che la scheda indichi proprio questa confezione e la lingua desiderata.

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Non serve acquistare subito un’intera confezione di bustine o conoscere tutte le espansioni. È più utile scegliere un primo percorso, imparare le basi e capire quali partite vi divertono. Qui vediamo cosa distingue Kit per principianti, Jumpstart, Collezione iniziale, mazzi Commander e MTG Arena, con le accortezze da conoscere prima di comprare.

Che cos’è Magic: The Gathering?

Magic è un gioco di carte collezionabili nel quale i giocatori usano creature, magie e altre risorse per affrontarsi. Una parte del divertimento sta nella partita; un’altra consiste nello scegliere carte che funzionano bene insieme e costruire il proprio mazzo.

Le terre sono una delle principali fonti di mana, la risorsa necessaria per pagare il costo di molte carte. Durante la partita svilupperete il vostro campo, lancerete magie e deciderete quando attaccare o difendervi. Per le prime partite conta soprattutto prendere confidenza con queste azioni, senza cercare di memorizzare ogni abilità.

Il gioco offre diversi formati: sono insiemi di regole che stabiliscono come costruire il mazzo, quali carte usare e come affrontarsi. Per questo due persone possono giocare entrambe a Magic, ma avere mazzi pensati per esperienze molto differenti.

Magic: da dove iniziare in base a come volete giocare

Vogliamo imparare in due: Kit per principianti di Fondamenti È la proposta che prenderemmo in considerazione per due persone alla prima esperienza. Contiene una partita dimostrativa guidata e dieci gruppi tematici da 20 carte, da utilizzare secondo le istruzioni per provare combinazioni diverse. Nome da cercare: Kit per principianti di Fondamenti, chiamato anche Foundations Beginner Box.

Kit per principianti di Fondamenti, chiamato anche Foundations Beginner Box. Include: guide, schede di riferimento, due tappetini e due segnapunti vita Spindown.

guide, schede di riferimento, due tappetini e due segnapunti vita Spindown. Lingua: esiste l’edizione italiana; va selezionata nell’inserzione.

esiste l’edizione italiana; va selezionata nell’inserzione. Prima di cominciare: conservate l’ordine dei due mazzi preparati per il tutorial, come indicato nelle istruzioni. Lo sceglieremmo per: imparare insieme, seguendo una prima partita passo dopo passo.

Voglio provare prima di acquistare carte: MTG Arena7 Magic: The Gathering Arena permette di iniziare gratuitamente su computer e dispositivi mobili compatibili. Il tutorial aiuta a familiarizzare con le regole, mentre il programma gestisce le azioni di gioco e rende più facile seguire ciò che accade. È un percorso comodo se non avete ancora qualcuno con cui giocare dal vivo. Potete provare il gioco prima di scegliere un acquisto cartaceo, senza dover decidere immediatamente quale espansione seguire. Trovate download e informazioni nella pagina ufficiale per iniziare con MTG Arena. Sono presenti acquisti facoltativi: per affrontare il tutorial non è necessario partire comprando valuta o pacchetti. Lo sceglieremmo per: imparare con calma e scoprire se il gioco fa per voi prima di acquistare prodotti fisici.

Conosciamo le basi e vogliamo combinare temi: Jumpstart Jumpstart riduce il lavoro necessario per preparare un mazzo: si combinano due buste tematiche, ciascuna con le proprie carte e terre. È interessante dopo le prime partite, quando volete provare abbinamenti differenti senza costruire tutto da zero. Un prodotto da valutare: Jumpstart di Fondamenti, identificato dal codice di espansione J25.

Jumpstart di Fondamenti, identificato dal codice di espansione J25. Contenuto: 20 carte per busta, comprese le terre.

20 carte per busta, comprese le terre. Per giocare in due: servono due buste a persona, quindi quattro in totale.

servono due buste a persona, quindi quattro in totale. Da controllare: lingua e quantità; un’inserzione può riguardare una busta, più buste oppure una confezione completa. Potete cercare le buste Jumpstart di Fondamenti su Amazon. Lo sceglieremmo per: partite immediate tra persone che hanno già imparato le azioni fondamentali.

Voglio raggiungere gli amici che giocano a Commander: un mazzo pronto Se il vostro gruppo gioca a Commander, conviene scegliere un mazzo Commander precostruito, cioè preparato dal produttore per essere giocato. Tra le proposte rivolte ai nuovi giocatori ci sono i mazzi monocolore Commander di Fondamenti. I nomi indicati nel catalogo italiano sono Appello a Tutti gli Angeli, Ingegneria Sagace, Ranghi Abbietti, Regno dei Draghi e Travolgisaurus Rex. Ogni confezione comprende un mazzo da 100 carte, pedine, scheda di riferimento e portamazzo. Potete cercare i mazzi Commander di Fondamenti su Amazon, verificando nome esatto, lingua e disponibilità del singolo prodotto. Lo sceglieremmo per: entrare in un gruppo Commander, facendosi accompagnare nelle prime partite da chi conosce già il formato.

Kit per principianti e Collezione iniziale: attenzione ai nomi

Entrambi appartengono a Fondamenti, ma hanno scopi differenti. Il Kit per principianti accompagna nelle prime partite. La Collezione iniziale, chiamata Foundations Starter Collection, è pensata per chi conosce le basi e vuole cominciare a costruire i propri mazzi.

La Collezione iniziale offre oltre 350 carte selezionate, terre base, tre buste di gioco di Fondamenti e materiali dedicati alla costruzione del mazzo. Il nucleo selezionato è prestabilito, mentre le buste aggiungono contenuti variabili.

La Collezione iniziale di Fondamenti è disponibile solamente in inglese. Una descrizione commerciale tradotta in italiano non significa che lo siano anche le carte. Per questo non è la nostra prima proposta per chi desidera imparare leggendo esclusivamente testi italiani.

Se l’inglese non è un problema e volete sperimentare la costruzione, potete cercare la Foundations Starter Collection su Amazon. Controllate che l’inserzione riguardi questa confezione, anziché il Beginner Box o un lotto preparato dal venditore.

Che differenza c’è tra Commander, Standard e partite introduttive?

Le prime partite servono a imparare. Non occorre trasformarle subito in un percorso agonistico, ma conoscere le differenze tra i formati evita acquisti poco adatti.

Commander: un mazzo costruito intorno al comandante

Commander si gioca abitualmente in gruppo. Il mazzo contiene 100 carte, comandante compreso; salvo eccezioni, non si possono inserire doppioni diversi dalle terre base. Le carte devono rispettare l’identità di colore del comandante e nelle normali partite multiplayer ogni giocatore parte da 40 punti vita.

Un mazzo pronto evita la costruzione iniziale, ma resta utile imparare le regole con qualcuno. Prima della partita, dite che siete principianti e chiedete agli altri di usare mazzi adatti all’esperienza che volete condividere.

Standard: partite uno contro uno con carte ammesse nel formato

Standard usa mazzi da almeno 60 carte e un insieme di espansioni ammesse che cambia nel tempo. Avere carte di Magic non significa poterle utilizzare tutte in questo formato.

Prima di costruire un mazzo per un evento, consultate la pagina ufficiale di Standard e l’elenco aggiornato delle carte bandite. Evitate di basare un acquisto su una vecchia lista trovata online senza verificarne la validità attuale.

Le partite del kit e Jumpstart

Le esperienze introduttive seguono le istruzioni dei rispettivi prodotti. Non cercate di portare automaticamente i mazzi del kit alle dimensioni di un mazzo Standard: prima completate il percorso previsto, poi scegliete il formato da approfondire.

Quali bustine comprare per iniziare?

La parola “bustina” comprende prodotti con funzioni diverse. Prima di confrontare i prezzi, leggete il nome completo della confezione.

Buste Jumpstart: permettono di combinare due temi per preparare un mazzo, con le terre già incluse.

permettono di combinare due temi per preparare un mazzo, con le terre già incluse. Buste di gioco: contengono carte da aggiungere alla collezione e si usano anche nelle modalità Limited previste dal gioco. Una singola busta non è un mazzo pronto.

contengono carte da aggiungere alla collezione e si usano anche nelle modalità Limited previste dal gioco. Una singola busta non è un mazzo pronto. Collector Booster: puntano su particolari versioni e trattamenti delle carte. Non sono necessari per imparare le regole.

Inoltre, i gruppi tematici presenti nel Kit per principianti di Fondamenti sono prestabiliti e differenti dalle buste commerciali Jumpstart di Fondamenti J25. I nomi simili non indicano contenuti identici.

Quando avrete scelto una strategia, valutate anche l’acquisto delle singole carte che vi mancano. Aprire bustine può essere divertente, ma non garantisce di trovare proprio la carta necessaria al vostro mazzo.

Volete giocare o soprattutto collezionare?

Le due passioni possono convivere, ma è utile distinguere gli obiettivi. Per giocare conta avere un mazzo adatto alle partite che farete. Per collezionare potreste invece scegliere un illustratore, un personaggio, un’espansione o un particolare stile grafico.

Magic ha ospitato anche artisti conosciuti dai lettori di manga: abbiamo raccontato, per esempio, la carta di Magic illustrata da Junji Ito. Una carta può interessarvi per il disegno anche senza trovare posto nel mazzo con cui giocate.

Se state esplorando più giochi di carte collezionabili, potete leggere anche la nostra guida ai prodotti Pokémon per iniziare una collezione, dedicata alla scelta delle confezioni in base al proprio obiettivo.

Cosa comprare insieme al primo mazzo

Per cominciare bastano pochi accessori scelti bene. Le bustine protettive compatibili con le carte di Magic aiutano a proteggere il mazzo durante l’uso; un portamazzo permette di trasportarlo insieme alle eventuali pedine.

Prima di acquistare, controllate che il portamazzo possa contenere il numero di carte previsto anche una volta imbustate. Un mazzo Commander richiede spazio per 100 carte, oltre agli elementi aggiuntivi che volete portare.

Un raccoglitore serve invece per organizzare le carte da collezione. Può aspettare, se per ora possedete soltanto il mazzo con cui giocate. Lo stesso vale per gli accessori decorativi: sceglieteli quando avrete capito come preferite giocare.

Gli errori da evitare quando si inizia Magic

Comprare prima di conoscere il formato degli amici: chiedete con quali mazzi giocano e quale prodotto potrebbe inserirsi nel gruppo.

chiedete con quali mazzi giocano e quale prodotto potrebbe inserirsi nel gruppo. Confondere una scatola di buste con un mazzo pronto: sono acquisti con scopi diversi.

sono acquisti con scopi diversi. Ignorare la lingua: controllate quella delle carte, non soltanto quella della descrizione del negozio.

controllate quella delle carte, non soltanto quella della descrizione del negozio. Acquistare lotti generici senza sapere cosa contengono: tante carte non garantiscono un’esperienza introduttiva organizzata.

tante carte non garantiscono un’esperienza introduttiva organizzata. Cercare subito il mazzo più forte: nelle prime partite è più utile capire come funziona quello che avete.

nelle prime partite è più utile capire come funziona quello che avete. Dare per scontato un codice Arena: verificate che sia espressamente incluso; un acquisto cartaceo non trasferisce automaticamente le carte nell’account digitale.

Il nostro percorso consigliato per cominciare

Se partite da zero in due, scegliete il Kit per principianti di Fondamenti nella lingua desiderata e seguite la partita guidata. Se siete soli o volete fare prima una prova, cominciate dal tutorial gratuito di MTG Arena.

Dopo le prime partite, Jumpstart permette di provare combinazioni tematiche; la Collezione iniziale è una possibilità per costruire mazzi, purché l’inglese sia adatto a voi. Se invece avete già un gruppo Commander, concordate con gli amici un mazzo precostruito da cui partire.

Per trovare negozi ed eventi potete usare il localizzatore ufficiale Wizards. Prima di presentarvi, chiedete se sono previste attività per principianti e quali materiali occorre portare.